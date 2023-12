Branimir Glavaš završio je na ispitivanju zbog navodnih prijetnji smrću Vladimiru Šeksu. Prije ulaska u prostorije Policijske uprave osječko-baranjske, obratio se medijima i iznio svoju stranu priče te osuo paljbu po Šeksu kojeg naziva "Sova".

"Cijeli svoj životni vijek Sova, Kolega i Dejan je igrao na više strana i za više strana. Sjedio je na više stolica, pa kako je vrijeme prolazilo, prelazio je s jedne na drugu stolicu. Sova već 33 godine pokušava retuširati svoju povijest. Svi znamo tko je i što je on, a moja je zadaća da se Sova razotkrije", rekao je.

Iznio je niz optužbi na račun Šeksa i rekao da je nakon 15-ak godina aktivne suradnje i onoga što je smatrao prijateljstvom postao Šeksova meta. Dodao je da je Šeks osmislio i izgradio protiv njega kazneni proces koji se vodi za ratne zločine u Osijeku 1991. godine.

Glavaš je poručio da tako zlu osobu poput Šeksa još nije sreo.

"Očito da se neki ljudi rode zli, a tipičan primjer je Sova. Takvu zlu osobu u javnom i političkom životu nikad nisam upoznao kao što je on. Ne da ja prijetim Šeksu, kako on kaže. Već želim da on živi što dulje kako bi doživio svoje potpuno razotkrivanje. Da hrvatska javnost i buduće generacije znaju i shvate tko je bio Vladimir Šeks. Jedan maksimalno negativan lik", poručio je Glavaš.

Kazao je da je dug život za Šeksa kazna, a ne nagrada te da mu želi da doživi stotu.

"Njemu ne treba metak u čelo jer bi se tim sumanutim činom spasio od tereta života. On nema mira i zato je utonuo u alkohol i postao predmet ismijavanja cijele Hrvatske", nastavio je.

Glavaš se osvrnuo na optužbe zbog navodnih prijetnji ubojstvom i rekao da mu je savjest mirna, a da će Šeks završiti "na smetlištu povijesti gdje i pripada".

"Jedino od čega bi Sova mogao smrtno stradati nisu ničije prijetnje ni meci već eventualna pretjerana konzumacije Cedevite koja bi mu štetila. Zbog toga bi bio životno ugrožen", zaključio je prije nego što je ušao u policijsku postaju kako bi dao izjavu.

