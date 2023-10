Glavaš uoči izricanja presuda za 'Selotejp' i Garažu' objavio: 'Sova nakon 60-godina napokon očerupana'

Danas se očekuje izricanje presude Branimiru Glavašu koji je optužen za ratni zločin počinjen nad osječkim Srbima 1991. poznat pod imenom "Selotejp" i "Garaža". Uz njega su optuženi i Dino Kontić, Zdravko Dražić i Gordana Getoš Magdić, dok su Ivica Krnjak i Tihomir Valentić preminuli.

U prvoj nepravomoćnoj presudi 2009. godine osudili su ga na 10 godina zatvora, Vrhovni sud je kaznu umanjio za dvije godine. Veći dio kazne izdržao je u BiH, a Ustavni sud je 2015. presudu ukinuo. Ponovljeno suđenje je počeo 2017., a potom je suđenje ispočetka krenulo u listopadu 2021. pred novim sudskim vijećem. Glavaš i ostali su zanijekali krivnju.

Danas se očekuje presuda suda i ako ga osude te kazna zatvora bude veća od pet godina, Glavaša će odmah prepratiti u Remetinac. Glavaš će doći na izricanje presude, a on se danas oglasio i na svom Facebooku gdje je napisao: "Sova nakon 60-godina napokon očerupana. Šeks, Jarnjaku: Pusti me na miru radim nešto! Jarnjak, Šeksu: Što radiš? Šeks, Jarnjaku: Pišem podlogu za kaznenu prijavu protiv Glavaša, po nalogu Sanadera!…Jarnjak, Šeksu: Kako te nije sram, to radiš prijatelju koji ti je između ostalog, sahranio sina?"

Na Facebooku je objavio i ovu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika u kojoj Ivan Jarnjak potvrđuje da se to dogodilo te na izjavi stoji i potpis, a datum ovjere je 3.listopada 2023. godine.