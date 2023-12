Gospić ide na prijevremene izbore! Gradonačelnik: 'Sigurno neću predložiti novi proračun do kraja godine'

U Gospiću slijede prijevremeni izbori jer je gradonačelnik Karlo Starčević potvrdio u petak Hini da "sigurno neće predložiti novi proračun do kraja godine", kako bi do redovnih izbora 2025. godine realizirao više projekata nego to može sa sadašnjim suradnicima.

Starčević je rekao da se prijevremeni izbori moraju provesti za izvršnu vlast, gradonačelnika i zamjenika, ali i za Gradsko vijeće kao predstavničku vlast, jer ono ne može funkcionirati bez proračuna. Na pitanje radi li se o raskolu u HSP-u, odnosno ruši li ga vlastita stranka jer neki vijećnici s njegove liste nisu podržali predložene izmjene prostornog plana za gradnju nove kaznionice, Starčević odgovara da je stranka homogena, ali su "poletjela krila nekim njegovim suradnicima koji su bili nezavisni na njegovoj listi".

"Vjerojatno smatraju da je došlo njihovo vrijeme, pri čemu ne mislim na predsjednicu Gradskog vijeća Anamariju Zdunić (nezavisna s liste HSP), koja je apsolutno na mojoj strani, ali ne želim o svojim suradnicima govoriti ništa loše", rekao je Starčević.

Ipak, dodaje kako je suspendirao svoju zamjenicu Kristinu Pršu i smijenio s mjesta direktora Komunalca Milana Mataiju (HSP).

Što se tiče prijevremenih izbora, Starčević poručuje kako je važno, nastavi li obnašati funkciju gradonačelnika, da ima snažniji tim i uđu ojačani u razdoblje do redovnih lokalnih izbora.

Govoreći o sjemenu razdora, prostornom planu za novu kaznionicu, Starčević kaže da je stavio na listu ljude u koje je imao povjerenje, međutim oni su ga pogazili.

"Nema ni jednog razloga da se kaznionica ne proširi, imamo je već 140 godina u Gospiću i nije se dogodio ni jedan incident. A proširenju kaznionice usprotivili su se ljudi koji sebe vide kao da će pobijediti gradonačelnika, pa evo im sada prilika na izborima", kaže Starčević.

POGLEDAJTE VIDEO: HGSS objavio snimku spašavanja kod Gospića: Spašavali Nijemce