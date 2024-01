Grad Pula izgubio je sudski sport protiv tvrtke Cimar Production iz Zagreba koja je u ožujku prošle godine trebala organizirati koncert Duška Kuliša i prijatelja koji je na kraju otkazan.

Sudac je prihvatio tužbeni zahtjev u cijelosti i prvostupanjskom odlukom proglasio ugovor o najmu dvorane za održavanje spornog koncerta važećim, a odbio je protutužbeni zahtjev tvrtke "Pula usluge i upravljanje" kojim se tražilo poništenje tog ugovora. Dakle, prema prvostupanjskog presudi, otkazivanje koncerta nije bilo zakonito.

"Koncert se trebao održati, ali sudski procesi dugo traju pa nije prije izdano rješenje. Zabrana koncerta nije zakonita, već volja pojedinca. A takva je presuda bila za očekivati", poručio je za Danas.hr menadžer tvrtke organizatora koncerta Mario Cindori koji kaže da su zadovoljni presudom.

Na najave gradonačelnika o žalbi kaže da nemaju ništa protiv, ako postoje zakonski preduvjeti za nju.

Ako presuda postane pravomoćna, organizator ima pravo na odštetu koju će platiti građani, no Cindori ističe da ti novci neće izaći iz Pule. "Imamo pravo na odštetu i tražit ćemo je. Ali odluka je davno donesena, ako dobijemo spor i odštetu, gospodin Zoričić to neće platiti iz svog džepa. No, te novce ćemo preusmjeriti u Pulu, u neku udrugu ili tako nešto. Svakako iz Pule neće izaći", dodaje.

Pulski gradonačelnik Filip Zoričić nam je rekao da će se gradska firma žaliti na ovu presudu Visokom trgovačkom sudu i da priče ide dalje.

"Mi ostajemo pri svojim stavovima. Nije upitno moje mišljenje o turbo folku, već je stvar u predujmu kojeg nisu platiti na vrijeme i činjenici da je najavljen jedan izvođač, a na plakatu su bila četiri", komentirao je Zoričić.

Podsjetimo, Zoričić je zabranio koncert jer nije zadovoljan vrstom glazbe koja je na njemu trebala svirati. Osim Duška Kuliša, trebao je nastupiti i Dragan Kojić, Ana Bekuta i Zorana Mićanović, odnosno glazbenici koji njeguju glazbu u rasponu od narodne, folk do turbo folk glazbe.

U obrazloženju presude se navodi da nije utemeljen argument druge strane da su dovedeni u zabludu oko Kuliševih prijatelja, odnosno gostiju na koncertu.

Naime, gradski su odvjetnici u kontratužbi tvrdili da su organizatori prešutjeli imena izvođača gostiju i njihovu umjetničku orijentaciju. Ističu i da su izvođači Dragan Kojić, Ana Bekuta i Zorana Mićanović spadaju u pjevače ekstremnog turbofolka, a ne narodne glazbe što "manifestaciji daje drugu dimenziju.

"Okolnost da su sklapanju navedenog ugovora prethodili pregovori stranaka (kako to navode saslušani svjedoci Filip Zoričić i Samuel Smailbašić te zakonski zastupnici stranaka) u kojima je tuženik – protutužitelj tražio od tužitelja – protutuženika podatke o manifestaciji koju namjerava održati u predmetu zakupa, na što je tužitelj – protutuženik odgovorio da se radi o koncertu Duška Kuliša dok podatak o gostujućim izvođačima nije dostavio uz obrazloženje da mu isti još nisu poznati, nije od takvog značaja da bi zbog toga na strani tužitelja – protutužnika postojala zabluda o onome glede čega je potpisao ugovor u navedenom pisanom sadržaju", navodi sudac Damir Rabar u presudi koju je potpisao.

Dalje se navodi da se tuženik, odnosno Grad i spomenuta gradska tvrtka, nije dužan opravdavati ako ne želi u svojim prostorima narodnjačke koncerte, no, smatra sud, o tome je trebao voditi računa prije zaključenja spornog ugovora.

"U samom ugovoru stoji da će nastupiti Duško Kuliš i njegovi gosti pa je potpisom ugovora tuženik - protutužitelj pristao i na nastup izvođača koji poimenično nisu navedeni u ugovoru. Naknadno tuženikovo – protutužiteljevo neslaganje sa izvođačima kao gostima Duška Kuliša ne može imati značaj zablude niti prijevare, kako to navodi tuženik", navodi se u obrazloženju presude, prenosi Glas Istre.

