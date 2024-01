UOČI NAJAVLJENOG SKUPA Grad Rijeka se ogradila od molitelja i oštro ih osudila: 'To je nametanje nazadnih stavova pod maskom vjere'

'Od samog naziva inicijative koja okuplja molitelje Muževni budite, preko nametanja stava da su muškarci ti koji moraju postati duhovni autoriteti pa sve do prizivanja obraćenja hrvatskog naroda i zagovaranja domovine u kojoj su žene niža bića koja o svom odijevanju i načinu života ne mogu same odlučivati – dakle, sve to suprotno je onome što Rijeka jest', poručili su u priopćenju