Britki i zabavni komentari žirija i voditeljice Antonije Blaće, izvedbe najvećih domaćih i stranih hitova top 12 kandidata, ogromna pozornica i vrhunska produkcija, sjajne plesne točke i puno dobre zabave – sve to očekuje gledatelje u 'Superstar' emisijama uživo subotom na RTL-u.

Da se za gledatelje priprema pravi spektakl, ističe i kreativni producent showa Vanja Meandžija te poziva sve da budu uz kandidate te glasuju za svoje favorite jer glavnu ulogu o njihovoj sudbini ima upravo publika.

Foto: RTL RTL

''Ima jako puno noviteta! Ulazimo u novu fazu natjecanja, ali i u jedan potpuno drukčiji vizualni identitet showa. Sve će izgledati potpuno drukčije, digli smo sve na dosad najvišu razinu i mislim da gledatelje stvarno čeka spektakl i brojna uzbuđenja. A ono što je najvažnije, publika može glasati i odabrati svoje favorite. Dakle, sve je u rukama naših gledatelja'', ističe Meandžija.

Grandiozni studio na 1200 kvadrata gradi se punom parom, pjevačke i plesne probe kandidata već su počele, a oni se međusobno sjajno zabavljaju i druže u pauzama, a glazba ih, naravno, prati na svakom koraku.

Foto: RTL RTL

''Novo iskustvo, jako zanimljivo, svi su nas dočekali sjajno. Ekipa koja nas okružuje stvarno je pristupačna. Već smo se dosta povezali kao grupa. Mislim da nam je ovo svima pomalo nestvarno. Kao neki san! Kao da smo ušetali iz stvarnog svijeta u neki san!'', ističe Toni Peruško iz Labina koji je žiri oduševio od audicija svojim autentičnim interpretacijama i vokalom, ''Cijela ekipa mi je super, volim raznolikost. Svi smo različiti. Volim saslušati svakog da upoznam neka nova viđenja i poglede na svijet. Konkurencija? Svi smo konkurencija u ovih top 12. Sad je samo pitanje tko će u subotu biti na svojoj najvišoj razini, tko će pokazati sve što može.''

Foto: RTL RTL

Dino Miklaužić ističe kako se najviše povezao upravo s Tonijem, a svoje uzbuđenje pred nastup uživo ne krije. Atmosfera na setu je, kaže, sjajna, a pjesma među kandidatima ne prestaje.

''Čekanja na probama kratimo pjesmom, samo pjesma! Puno sviramo i pjevamo dok smo skupa. Cijelo vrijeme netko pjeva, a odmah mu se još netko pridružuje. Cijelo vrijeme je glazba u prvom planu. Zbližio sam se sa svima, istaknuo bih Tonija jer isti smo đir, istu muziku slušamo, ovdje je sve veliko pitanje glazbe koja nas povezuje. Probe teku super, produkcijska ekipa je sjajna, stvarno su susretljivi, prijateljski nastrojeni, a mi smo samim time onda puno opušteniji. Ne dijelimo se ni u kakve grupe, svi smo jako složni, mislim da malo nas misli da smo konkurencija, više to gledamo kao prijateljstvo i zabavno natjecanje. Tko je bolji, neka pobijedi!'', priča mladić iz Huma na Sutli koji za subotu ima i posebnu poruku, ''Subota, 18. studenoga, i mama mi ima rođendan na taj dan. Sretan rođendan mami, a vi gledajte Superstar''.

Foto: RTL RTL

Slično razmišlja i 18-godišnja Drnišanka Anatalia Filimone Kević Zandamela, koja priznaje kako nije očekivala da će dogurati do emisija uživo, no zadovoljna je, ponosna na sebe i jako zahvalna.

''Vrlo sam nervozna pred emisiju uživo u subotu, ali mislim da će sve biti kako treba. Studio je predivan, jedva čekam nastupati na pozornici i vidjeti kako će to sve zajedno izgledati!'' oduševljeno najavljuje.

I 18-godišnji Korčulanin Petar Šegedin jedva čeka nastupiti u subotnjem liveu, a posebno uživa u druženju s ostalim kandidatima i prijateljstvu koje se stvara među njima.

Foto: RTL RTL

''Ekipa je stvarno super, družimo se, idemo na piće, pričamo, razvijamo prijateljstva, upoznajemo se malo više i malo bolje. Najviše sam se zbližio s Dinom Miklaužićem, Mijom Ribić, Hanom Ivković i Lukom Veljkovićem''.

Ulazak u top 12 mnogim je kandidatima ostvarenje sna, a nekima od njih stigao je u jako važnom životnom periodu. Zadranin Ivan Vidović Eyevan, prisjeća se, imao je obranu diplomskog rada samo dan nakon što je doznao da je prošao među one najbolje.

''Nisam znao gdje sam, bio sam presretan, ali i u panici zbog obrane diplomskog. Uspio sam, prošao sam u prvih 12 i obranio diplomski, sve je bilo dobro, hvala Bogu! Nikog ne gledam kao konkurenciju, osvrćem se samo na sebe iz prošlosti i tako pratim svoj napredak. 'Superstar' će, mislim, biti sjajan za moju karijeru. Nikad dosad nisam pjevao u ovakvim uvjetima, imao sam puno gaža, ali nikad ovako nešto nisam radio. Kako god ovo završilo, čim 'Superstar' završi, krenut ću s radom na svom albumu. Ne želim i ne planiram stati'', samouvjereno dodaje.

Foto: RTL RTL

Svoje oduševljenje boravkom na setu ne krije ni Andrea Jelonjić kojoj je Tonči poručio da je ''cijeli paket'' i rođena za scenu, a ona se veseli što svoju ljubav prema glazbi konačno može pokazati i prenijeti široj javnosti.

''Osjećam se super, jedva čekam taj prvi live. Probe su počele, sve se polako stavlja na mjesto. Jako sam uzbuđena jer vjerujem da će stvarno biti odlično! Veselim se vidjeti i druge izvedbe. Uzbuđenje raste jer znam da idemo uživo i da me svi gledaju, i oni koji me znaju i oni koji me ne znaju. Međutim, ja se jednostavno veselim, to je ono što sam oduvijek željela, ono što sam pratila. Glazba je dio mene!''.

A kako će izgledati grandiozni studio kad zasja u svome punome sjaju, koje će pjesme veseli kandidati odabrati za svoj prvi nastup i tko prolazi dalje, gledatelji će vidjeti već ove subote od 20.15 sati u 'Superstaru', u prvoj emisiji uživo!