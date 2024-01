Gradit će se novi krčki most! Imat će 2 kata, za aute i vlakove, a poznato je i kad će biti gotov

Vlada kreće u projekt izgradnje drugog mosta za otok Krk, piše Novi List. Hrvatske su autoceste (HAC) raspisale otvoreni natječaj za izradu studijske i prometne dokumentacije do lokacijske dozvole za novi most Krk sa spojnim cestama.

Riječ je o pripremi za gradnju mosta koji bi trebao biti cestovni i željeznički te će sezati sve do novog lučkog terminala u Omišlju koji se tek treba izgraditi.

Projekt je to koji je od ranije zapisan u prostornom planu Primorsko-goranske županije, a do 29. siječnja na natječaj HAC-a se mogu javiti tvrtke koje su zainteresirane za izradu dokumentacije studije utjecaja na okoliš i drugih dokumenata koji su potrebni za izdavanje lokacijske dozvole. Procjenjuje se da će taj trošak iznositi do 600.000 eura.

U planu je da se u iduće tri godine izradi studija utjecaja na okoliš i drugi dokumenti nakon čega bi trebale najmanje dvije godine za izvođenje građevinskih radova. Odnosno, kako kažu u HAC-u, realno je da će za cijeli proces biti potrebno najmanje pet godina.

"Nakon što smo obnovili postojeći most Krk prije dvije godine, u strateškom planu razvoja prometa planirana je i gradnja ovog drugog, novog mosta, uključujući i željeznički most. Već sad postoji potreba za tim, a kad bude dovršen kontejnerski terminal u Omišlju, ta će potreba biti još i veća, i stari most ne bi bio za sve to dovoljan. Zato je ovaj natječaj korak k izgradnji novog mosta. Definitivno se sad ide u to", poručio je ministar prometa i potpredsjednik Vlade Oleg Butković.

U ovoj fazi pripreme dokumentacije utvrdit će se vrsta konstrukcije mosta, ističe predsjednik uprave HAC-a Boris Huzijan.

A prema riječima voditelja projektiranja HAC-a Gregora Mihelčića, most će biti dvoetažni. Gornji "sloj" činit će cesta, dok će željeznička pruga biti na donjem "katu". To se naziva "sanduk konstrukcija" što znači da most s obzirom na svoju dvojnu funkciju ne bi nužno bio puno širi od postojećeg, već bi bio viši.

Postojeći most Krk bit će u funkciji i nakon izgradnje ovog, ali tada će se on dosta rasteretiti.

Trasa mosta bit će južnije od sadašnje spojne ceste i most neće prelaziti preko otoka Sv. Marko, već će biti na trasi od istočnog kraja uvale Črišnjeva preko poluotoka na kojem je sada smještena utvrda Maltempo.

Od Šmrike do istočne strane uvale Črišnjeva gradit će se i nova spojna cesta, dok bi se na izlazu s mosta na otoku do Omišlja gradio jedan vijadukt i jedan tunel na trasi prema Omišlju, piše Novi list.

