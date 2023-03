Gradonačelnik Pule otkrio motiv zabrane turbofolk koncerta. Podržao ga osječki gradonačelnik

Gradonačelnik Pule Filip Zoričić zabranio je gotovo rasprodan koncert narodne i folk glazbe koji se za mjesec dana trebao održati u pulskom Domu Sportova. Čemu zabrane, boji li se tužbi i je li zaista psovao organizatora, s gradonačelnikom Pule razgovarala je reporterka RTL-a Ida Balen.

"Motiv je jednostavan. Pula ima svoj jasan građanski identitet. Dakle, kada govorimo o javnim prostorima pravo je grada i gradonačelnika da odluči što će to biti u javnom prostoru, a vezano je za duh i identitet grada. Zna se u kojem je smislu Pula prepoznatljiva", rekao je Zoričić dodavši da se treba osvrnuti na koncerte koji se dugi niz godina održavali u pulskoj Areni kako bi bilo jasno kojem glazbenom izričaju pripada Pula.

Kazao je da je turbofolk glazba drugačija od podneblja u kojemu se Pula nalazi te da je riječ o mediteranskom gradu i gradu zapadnog karaktera. Poručio je da pitanje o zadiranju u ukus građana treba najprije uputiti organizatoru ovog događaja. Kako je rekao, on i pulska pročelnica za društvene djelatnosti uopće nisu znali za događaj, nego su o njemu saznali iz medija. Gradonačelnik Zoričić otkrio je da mu se krajem siječnja porukom javio organizator. Zoričić mu je, kako je ispričao, jasno poručio da je mu nije jasno kako se već ulaznice prodaju, a oni o tome na znaju ništa. Čak je organizatora pozvao i n arazgovor kako bi popričali o svemu.

"Da smo mi znali na vrijeme sve, onda opet ne bi bilo tog koncerta. Jednostavno je važno za izričaj, a njegov je organizacijski problem kako će on rješavati te ulaznice", poručio je Zoričić.

Naglasio je kako to nije izričaj za javni prostor te da ne zadire u privatni prostor gdje će se takva glazba slušati. Kazao je da je riječ o javnom prostoru zbog čega imaju to pravo kao što Kulturno vijeće odlučuje o događajima koji će se održati u Areni. Osvrnuo se i na priopćenje organizatora da ga je gradonačelnik Zoričić nazvao u alkoholiziranom stanju i vrijeđao, a publiku koja to sluša nazivao smećem.

"Koliko mene sjećanje služi, mi smo razgovarali, to je dosta bilo temperamentno s moje strane", rekao je Zoričić dodavši da nikada nije u alkoholiziranom stanju.

"Bavim se javnim poslom. Imam svoju obitelj. Prema tome, nije mi jasno otkud mu takvi zaključci. Međutim, rekao je da će suditi i vidjet ćemo se na sudu. Naravno da odbacujem to što govori, ali ako čovjek ima dokaze, ako kaže da sam ja bio u alkoholiziranom stanju pa neka to dokažu", zaključio je pulski gradonačelnik Zoričić.

Nakon što je pulski gradonačelnik zabranio održavanje turbofolk koncerta, počelo se špekulirati da bi ovaj glazbeni događaj mogao biti prebačen u Osijek. O cijeloj situaciji danas se na svom Facebooku oglasio i osječki gradonačelnik Ivan Radić kazavši da je Osijek srednjoeuropski grad koji se razvija u pravu slavonsku metropolu. Dodao je da se u Osijeku odvijaju najveće kulturne manifestacije istočne Hrvastke poput Osječkog ljeta kulture te da su upravo takvi događaji dokaz da gradu na Dravi savršeno pristaju kultura i umjetnost.

"Osijek je također grad koncerata, zabave i druženja. Iako nisam mislio kako će se u prioritetima koje dnevno obavljam naći i pitanje tko će najmiti dvoranu za koncerte, neke granice treba postaviti", napisao je Radić.

"Odluka o neodobravanju organiziranja koncerta tzv. turbo folka u gradskoj dvorani povlači različite rasprave o tome gdje i kako povući granicu. To ne znači da tu odluku - ne treba donijeti. Iz medija saznajem kako je naš grad predstavljen kao zamjenska, ali sigurna opcija za organizaciju turbo folk koncerta (iako, za ovu temu manje važno, ugovor s dvoranom nije potpisan)", stoji u Radićevoj objavi.

Dodao je da ovakva "promocija" nije pravi i željeni put koji podržava s obzirom na identitet Osijeka koji razvijaju. Poručio je da sadržaj koji se nudi u javnom i gradskom prostoru ipak treba biti usklađen s budućom vizijom grada. Radić je poručio da podržava reakciju pulskog gradonačelnika.

"Zaključno, koncert koji je postao predmet rasprave neće se održati u gradskom prostoru Osijeka. Motiviran ovom situacijom, svom timu dat ću u zadatak da promisle o kriterijima kojima će se u budućnosti voditi prilikom dogovora sadržaja u javnom prostoru, a koji će biti usklađen s vizijom moderne, urbane srednjoeuropske metropole koju gradimo", zaključio je osječki gradonačelnik Radić.