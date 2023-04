Marko Filipović, gradonačelnik Rijeke održava izvanrednu konferenciju za medije u vezi akcije Ureda europskog javnog tužitelja.

Podsjetimo, ranije je objavljeno kako je jutros uhićeno pet osoba zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti, počinjenu na štetu Kohezijskog fonda EU. Akcije osim u Rijeci traju i u Međimurju.

"Kao predsjednik Skupštine društva, kao i odgovorna osoba u Rijeci zahtjevam da se svi postupci koji se provode, provode sukladno zakonskim odredbama. Naravno da odabir gospodarskih subjekata koji se odabiru na javnim natječajima mora biti transparentan i sukladan zakonskim odredbama. Upravo zato vjerujem da će se u ovom postupku kao i u svim postupcima sukladno našem Ustavu uvažavati presumpcija nevinosti i da svi oni kojima se određena kaznena djela stavljaju na teret imat će priliku svoju obranu iznijeti na za to predviđenom mjestu, a to je sud. Sud podrazumijeva dvije strane, jedna je tužitelj, a jedna je oni kojima se određena djela stavljaju na teret", kazao je riječki gradonačelnik.

"U ovom trenutku nemam konkretne informacije osim onih koje su komunicirane u medijima, jasno mi je da vlada interes medija za ovu temu jer to je nešto što je interesatno i treba biti u fokusu javnosti ako se ove ikriminacije pokažu točne", dodao je.

"Određene radnje koje su provođene, provode se u proteklih pola godine, konkretnije o tome ne mogu govoriti. Određeni broj ljudi koji je zaposlen u Gradskoj upravi i komunalnim društvima bili su u to operativno uključeni. Mi smo na raspolaganju svim institucijama koje vrše izvide, sve ono što su zatražili bilo im je dano na uvid", odgovorio je na novinarsko pitanje Filipović.

Dodao je i kako policija s njime nije razgovarala.

"Predmet koji je istraživan odnosi se na sortirnicu, podsjetit ću da je to sortirnica završena u predviđenom roku u okviru sredstava koja su za nju bila predviđena. Nije to jedina sortirnica u Hrvatskoj ima ih još, gdje su bile angažirane vjerojatno slične tvrtke. U fokusu istražitelja bio je ovaj slučaj, hoće li to na kraju proizać na ovaj ili onaj način utvrdit će institucije", govori.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"S nikm se nisam čuo čija se imena pojavljuju u medijima jer je to predmet istrage i tijela koja su za to zadužena. Vidit ćemo što nosi ovaj dan i dani koji dolaze", kazao je gradonačelnik.