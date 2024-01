Kao svake godine, siječanj donosi porast respiratornih bolesti, uključujući gripu, prehladu, koronavirus i hripavac. Stranica koronavirus.hr, koja je redovno prikazivala statistike zaraženih koronavirusom, više nije aktivna, a posljednje informacije na službenoj Facebook stranici Vlade Republike Hrvatske odnose se na 29. studenog 2023. godine. Tada su objavljene statistike, navodeći da su u posljednjih sedam dana zabilježena 252 nova slučaja koronavirusa, s ukupno 396 aktivnih slučajeva, 23 preminula i tri osobe u samoizolaciji, piše Glas Istre.

Unatoč nedostatku novih statistika, trenutni broj zaraženih je vjerojatno veći. Ravnateljica Opće bolnice Pula, dr. sc. Irena Hrstić, izvještava o povećanju pritiska na bolničke odjele zbog respiratornih bolesti, posebno kod starijih i osjetljivih pacijenata. U posljednjih dva tjedna, zabilježen je porast hospitalizacija zbog upale pluća izazvane gripom, koronavirusom i hripavcem.

"Veliki je pritisak za prijeme jer, kao što pobolijevaju pacijenti, pobolijevaju i djelatnici, liječnici, sestre, tehničari… zbog toga je organizacija rada zahtjevna, no kapaciteti bolnice nisu upitni. Mora se naći načina da se liječe svi kojima je to potrebno, samo u ovoj situaciji, da bismo mogli održati kapacitete, možda neke pacijente pustimo ranije na nastavak kućne njege nego što bi inače da nije ovakav pritisak", rekla je Hrstić.

Iako se statistike više ne objavljuju, broj pacijenata s upalom pluća, uzrokovanom gripom i koronavirusom, jednak je. Opća bolnica Pula ograničila je posjete pacijentima, dopuštajući samo jednog posjetitelja po pacijentu, koji mora nositi masku. Kapaciteti bolnice su pod pritiskom, ali su još uvijek stabilni.

"U ovom trenutku, s obzirom na stanje na terenu, po intenzitetu bolesti je apsolutno irelevantno je li gripa ili koronavirus jer imaju jednaku kliničku sliku. Oba su respiratorni virusi koji se ponašaju na jednak način. Osoba koja ima ili gripu ili koronavirus je zarazna, ne treba ići u apsolutnu izolaciju kakva je bila preporučena nekad, no svakako u razdoblju visoke infekcioznosti, a to je najčešće pet do sedam dana, treba izbjegavati kontakte s drugim ljudima", naglasila je ravnateljica.

