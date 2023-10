Hrvatski sabor je devet i pol sati raspravljao o prijedlogu oporbe da ministru Gordanu Grliću Radmanu iskaže nepovjerenje zbog greške u imovinskoj kartici, odnosno činjenice da u nju nije upisao više od 2 milijuna eura dobiti od dividende.

Rasprava je ušla do dugo u noć, a vladajući su inicijativu odbili.

Novinari su danas ministra pitali je li se odmorio nakon duge raprave. "Navikao sam, i kad sam išao u Ukrajinu vozili smo se vlakom cijelu noć. Kad sam bio u New Yorku isto smo imali vremenske razlike. Hodam i odmaram se", rekao je.

Danas bi trebala biti objavljena njegova ispravljena imovinska kartica, no ministar ne otkriva koliko je novaca od dividendi tamo upisao.

"Kartica je ažurirana i tamo ćete sve vidjeti. Ne bih komentirao prije nego što je Povjerenstvo stavi na svoje web stranice".

I oko pitanja što je s tim novcem napravio, drži li ga na računu te hoće li ga negdje uložiti, ministar nije previše otkrivao. "Ne razmišljam o tome, to je život".

Tijekom rasprave srčano ga je branio premijer. Grlić Radman na to kaže da je branio ono što je i sam rekao - da je pogriješio i nije ažurirao imovinsku karticu.

"Sada sam to napravio, Povjerenstvo će utvrditi prekršaj i s hodno odluci i kazni ću postupiti. To je novac koji je stečen zakonito, na njega je plaćen porez, nitko nije oštećen. Vidjeli ste da sam ovih mjesec dana bio izložen javnom linču, hajci, uvredama, to nije bilo lako izdržati. A zbog čega? Zbog moje neažurnosti, ali priznao sam pogrešku", zaključio je.

