Grlić Radman tražio Povjerenstvo da mu objasne kako ispuniti imovinsku karticu

Glasnogovornica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Mia Jurinić potvrdila je Hini da je u srijedu ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman od tog tijela zatražio mišljenje kako ispravno ispuniti svoju imovinsku karticu.

“Ministar Grlić Radman zatražio je mišljenje koje se odnosi na popunjavanje imovinske kartice. (...) U smislu, ne točno treba li unijeti, nego na koji način, ako je pogrešno unio, to ispraviti i kako dalje postupati”, rekla je Jurinić dodavši da Povjerenstvo ima 15 dana da izda mišljenje Grliću Radmanu.

Upravo zbog ministrove imovinske kartice, Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa jučer je otvorilo predmet. Prema pisanju portala Index.hr, ministar Grlić Radman u nju do sada, od početka svog mandata, nije unio podatke o isplaćenim dividendama iz tvrke Agroproteinka, čiji je suvlasnik.

Ministar je od stupanja na funkciju, 2019. godine, do 2023., primio dividende u iznosu od 2.11 milijuna eura, a u svoju imovinsku karticu, iako je morao, nije unio te podatke.

Također, tvrtka Agroproteinka dobila je, još 2017. godine, koncesiju od Ministarstva poljoprivrede za odvoz i zbrinjavanje lešina uginulih životinja, a na račun toga je samo 2023. tvrtka od ministarstva prilima 4.35 milijuna eura.

Šefica Povjerenstva Aleksandra Jozić-Ileković potvrdila je jučer da će se povjerenstvo baviti i tim poslovanjem Agroproteinke. Istaknula je kako je ta tvrtka bila dužna obavijestiti povjerenstvo o sklopljenom poslu s Ministarstvom poljoprivrede. Obveza je, gledajući da je Grlić Radman postao ministar 2019., vrijedila od tada, no Agroproteinka to do danas nije učinila.

Kako ne postoji zakonski rok za davanje takve obavijesti, istaknula je da će Povjerenstvo pričekati do kraja tjedna, a ukoliko je ne dobije, obratit će se nadležnom državnom odvjetništvu, najavila je Jozić-Ileković.

Ministarstvo vanjskih poslova jučer je poručilo da Grlić Radman " transparentno ispunjava imovinsku karticu”, odnosno da je u njoj naveo udjele u vlasništvu Agroproteinke, kao i da “nije bilo namjere skrivanja isplata dividende, s ozbirom da je jasno naznačen udio ministra u toj obiteljskoj tvrtki”.

