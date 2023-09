Grmoja: 'Ministar Božinović i šef policije podržavaju zataškavanje ubojstva djevojke u Osijeku'

Mostov zastupnik Nikola Grmoja javno je prozvao ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića i glavnog ravnatelja policije Nikolu Milinu da podržavaju zataškavanje ubojstva 21-godišnje studentice Mihaele u Osijeku.

"'Sve radnje u ovom postupku policija je provela temeljito, profesionalno i nepristrano' - objavila je bez stida Policijska uprava osječko-baranjska nakon što se zapetljala u vlastite laži pri zataškavanju ubojstva djevojke u Osijeku", napisao je na svom Facebook profilu.

Podsjetio je kako je policija isprva utvrdila da je policajac u djevojku pucao zbog neopreznog rukovanja službenim oružjem da bi Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku osporilo te rezultate istrage i potvrdilo sumnju da je policajac pucao "u nakani da djevojku liši života".

Grmoja navodi kako su ministar Božinović i glavni ravnatelj policije zadržavanjem načelnika PU Osječko-baranjske na položaju potvrdili da podržavaju policijsko zataškavanje ovog slučaja.

"Mislim da je i onima koji su do jučer podržavali Plenkovića i ovu korumpiranu kliku jasno da ih na izborima moramo poslati u oporbu ako želimo sačuvati Hrvatsku", zaključio je u svojoj objavi.

Nakon brojnih kritika na račun postupanja i komuniciranja informacija vezanih uz ubojstvo djevojke u Osijeku, načelnik osječke policije Ladislav Bece je za RTL Danas kazao kako prema prvim događajima ništa nije upućivalo na nasilnu smrt.

"Tek kad smo započeli s očevidom utvrdili smo da ne stoji ta priča, već da se nešto drugo dogodilo. Mi smo zaprimili dojavu preko centra 112 gdje je on dojavio događaj. U medijima su se pojavile razne informacije o cijelom događaju", kazao je.

Pitali smo ga jesu li odmah pronašli mobitele na mjestu nesreće i jesu li uzimali u obzir poruke koje su bile poslane ubijenoj djevojci, a koje su vrlo brzo isplivale i u javnost. Bece tvrdi da u trenutku očevida i nakon njega nisu imali te poruke, već neke druge koje nisu upućivale na motiv za ubojstvo.

"Prema informacijama koje mi imamo oni su u nekoj vezi oko mjesec dana. Djevojka je nekoliko puta dolazila kod njega u stan. On je radio na porti policije do 18 sati. Tu je večer došao kući i ona kod njega. Taj dan je zadužio futrolu za pištolj koja se stavlja na nogu. On je pokazivao taj pištolj i futrolu i pretpostavljamo da je stavljao na sebe. Vjerojatno je u jednom trenutku došlo do ispaljenja jer vjerojatno nije s njim znao rukovoditi", dodao je i potvrdio da je osumnjičeni policajac cijeli slučaj prvo htio prikazati kao samoubojstvo.

