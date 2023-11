Najava ministrice poljoprivrede Marije Vučković da će seljake prosvjednike hitno pozvati na sastanak u Zagreb u srijedu je u parlamentarnim oporbenim redovima dočekana nadom da će doći do dogovora, ali i ocjenom da će Vlada pristati na zahtjeve zbog blizine izbora.

Arsen Bauk (SDP) poručio je da, dok se razgovara, ima nade za dogovor. "Ne vjerujem da će ovo vječno trajati jer to HDZ-u radi političku štetu i sada je samo pitanje koliko će biti spremni popustiti. Prema istraživanjima, neke druge opcije rastu u Slavoniji, a HDZ ne, ali to je trenutačno stanje i sve se to može okrenuti", ocijenio je.

"Neke političke opcije su izabrale izlasak i dolazak među prosvjednike, a vidio sam da dio prosvjednika to ne podržava. To je legitiman način političke borbe. No, SDP se u ovom trenutku za to nije odlučio nego za komentiranje i davanje prijedloga", odgovorio je na pitanje zašto SDP-ovci nisu u Slavoniji s prosvjednicima. Nikola Grmoja (Most) novinarima je kazao da se upravo sprema ići u Slavoniju, dati podršku, biti uz ljude, "s obzirom da se sada lomi situacija". Čeka se hoće li Vlada pristati na zahtjeve seljaka, a oni i dalje drže punktove koje su do sada držali u polublokadi, ali se najavljuju i novi punktovi i prosvjedi se šire, sve veći broj ljudi se pridružuje prosvjedima, ustvrdio je.

"S obzirom na blizinu izbora očekujem da će se vladajući, koji su vrijeđali seljake i poručivali da se s njima ne žele sastati, morati u konačnici pristati na njihove zahtjeve", ocijenio je.

Grmoja: Vladajući su odgovorni za prosvjede

Vladajući su odgovorni za ove prosvjede i neka Plenković ode tamo pa neka on skupi političke bodove i riješi ovo. Ja bih bio sretan da ljudi više ne budu u ovoj agoniji, a mi iz oporbe više nećemo imati ovu temu seljaka nego ćemo se baviti nečim drugim. Ja sam tamo jer smatram da, ako izgubimo hrvatsko selo i vlastitu proizvodnju, dogoditi će nam se ono što se dogodilo u koroni kada su se zatvorile granice, a mi nećemo biti samodostatni i onda ćemo se pitati što ćemo jesti, odgovorio je Grmoja na navode da na prosvjedima skuplja političke bodove.

Stipo Mlinarić (Domovinski pokret) bi volio da dođe do dogovora s Vladom da se više ljudi ne smrzavaju.

"Ja nisam obilazio prosvjede kao Most i snimao selfije za svoju facebook stranicu i skupljao jeftine političke poene", kazao je.

"Nitko ne negira da svinja kuga postoji, ali da je bilo nesnalaženja od prve pojave afričke svinjske kuge, jest. Još u veljači, kada se pojavila u Srbiji i BiH, Ministarstvo je trebalo zabraniti da se voze svinje kroz te krajeve i dopustiti odstrel divljih svinja. Ali onda bi se zatvorila lovišta lokalnim tajkunima i bilo bi puno manje posla za Gordana Grlića Radmana i njegovu firmu”, poručio je Mlinarić. Dodao je da Domovinski pokret uvijek odlazi među ljude, a ne naslikavaju se kada su jad i muka.

Sandra Benčić (Možemo!) mišljenja je da se za sada ne vidi da će doći do nekog zajedničkog rješenja, koje bi zadovoljilo prosvjednike, a na koje je Vlada spremna pristati.

Benčić: Zelena javna nabava

Vladina poljoprivredna politika je takva da je poljoprivredna proizvodnja nedostatna i za vlastite potrebe, ocijenila je. Poljoprivrednici u Hrvatskoj ne mogu planirati dulje od godinu dana i poljoprivreda ne može biti prepuštena isključivo tržištu i tako nije nigdje osim u Hrvatskoj. Zato se mi, poručuje, zalažemo da se na svim razinama uvede zelena javna nabava i da sva javna poduzeća, ustanove, državne i lokalne razine hranu i piće nabavljaju od lokalnih proizvođača, s kojima bi sklopili ugovore na pet ili više godina.

Tek tada možemo govoriti da imamo prehrambenu suverenost jer afrička svinjska kuga je samo kap koja je prelila čašu, istaknula je. Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) izjavio je da je očigledno da ministrica nema namjeru popustiti što se tiče zona ograničenja, odnosno udovoljiti zahtjevima svinjogojaca da se omogući klanje i držanje svinjskog mesa u Vukovarsko-srijemskoj županiji i dijelovima drugih slavonskih županija

Mislim da bi ministrica morala te zone ograničenja smanjiti na općine u Vukovarsko-srijemskoj županiji i omogućiti većem dijelu županije, gdje bolesti nema već mjesecima, klanje na samom dvorištu, nakon prethodnog obilaska veterinara i utvrđivanja da su svinje zdrave, te dati rok od sedam dana u kome ljudi mogu klati svinje i prodati suhomesnate proizvode, kazao je. Smatra da je to najbitnije i da sve ostalo neće doprinijeti smirivanju tenzija.

Saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto ocijenila je u dopisu premijeru Plenkoviću kako je djelovanje njegove vlade, to jest, ministarstva poljoprivrede u slučaju afričke svinjske kuge (ASK) završni čin uništavanja hrvatske poljoprivrede i hrvatskoga sela. "Vaša vlada, nestručno, dezorganizirano i nadasve štetno provodi borbu protiv ASK. Primjena mjera od strane Vaše vlade jest uništavanje hrvatskog svinjogojstva i brutalno nanošenje štete hrvatskim poljoprivrednicima", ustvrdila je. Rekla je da je ključ borbe protiv te bolesti prevencija i dobra organizacija, a da Vlada bez ikakvih kriterija i bez ikakvog plana prekomjerno i bez kriterija uništava svinjogojski fond u Hrvatskoj.

