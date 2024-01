Habijan prvi put o Milanoviću: 'Daje mi podstreh da radim jače i bolje, ako hoćete - i u inat'

Ministar gospodarstva Damir Habijan u četvrtak se prvi put osvrnuo se na istup predsjednika Zorana Milanovića koji je govorio o ministrovoj seksualnoj orijentaciji.

"Prošlo je dva tjedna od takvih izjava. Ponovit ću - pa valjda i time i završiti, a ako ne - ponavljat ću do u nedogled. Od prvog dana, kada sam položio prisegu u Saboru, rekao sam da ću se držati Ustava i posvetiti se bavljenju svoje dužnosti. Od te iste minute, pa dok će moj vijek trajanja biti, radit ću isključivo za dobrobit Republike Hrvatske. Radit ću na čelu Ministarstva gospodarstva najbolje što mogu. Danas mi je 33. dan, zadovoljan sam onim kako do sad radim, a to mogu reći i moji suradnici. Ostalo? Daje mi dodatni postreh da radim još jače i bolje, ako hoćete i u inat", rekao je Habijan.

Podsjetimo, Milanović je prije nekoliko tjedana komentirao objavu Darka Milinovića, nekadašnjeg ministra zdravstva koji je usporedio sebe i Habijana te objavio njihove fotografije golih torza. Milanović je tada rekao: "To su pitanja osobne intime, nekakvih osobnih opredijeljena i zadatosti, jel netko gej il nije ili šta je. Htio ga je kaštigati zato što je gej . U tim stvarima ne sudjelujem. Pa Habijan je gej. Pa to je kako da kažem… Nije čovjek u ormaru, živi normalan život. Novi francuski premijer je gej. Ako ti je jedina odlika da si gej to nije dovoljno, to ne znači ništa, ali ako želiš da se to zna, i da imaš pride, da imaš kolonu ponosa, okej."

Uslijedile su mnoge burne reakcije i osude što je Milanović u javnom prostoru komentirao seksualnu orijentaciju ministra.

