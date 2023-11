HAC ipak povećao iznos božićnice za svoje radnike. Iz HP-a otkrili koliko će njihovi radnici dobiti i kada

Nakon što smo ranije objavili kolike će božićnice dobiti tvrtke poput dm-a, Konzuma i Kauflanda, jutros smo izvijestili i o 'nagradi' koje čeka radnike u državnim tvrtkama.

Primjerice HEP će svoje zaposlenike nagraditi s 497,71 eura po radniku, a Hrvatske željeznice za naš su portal potvrdile da će radnicima biti isplaćeno 220 eura. INA-e daje božićnicu od 331,81 euro, ali i dar za djecu u iznosu od 132,72 eura.

No došlo je i do nekih promjena. Tako smo jutros objavili da će Hrvatske autoceste svojih 2623 radnika isplatiti 132,72 eura božićnice, ali sada su nam naknadno javili da je došlo do korigiranja.

"Želimo Vas izvijestiti da je došlo do promjene u visini isplate božićnice za ovu godinu. U međuvremenu prihvaćen je prijedlog sindikata o povećanju božićnice za ovu godinu te će božićnica biti isplaćena u iznosu od 200 eura", poručili su iz HAC-a.

Također, Hrvatska pošta ranije nam je odgovorila da još nisu donijeli odluku o isplati jednokratne prigodne nagrade, ali danas su nam ipak poslali kako je došlo do rješenja.

"Kolektivnim ugovorom predviđena je isplata jednokratne prigodne nagrade u iznosu od 199,08 eura (1.500 kuna) te će biti isplaćena u utorak, 19. prosinca", rekli su za Danas.hr.

