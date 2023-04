HAK: Trogirski most bit će zatvoren od 8,30 do 17 sati, promet se preusmjerava

Smanjena je vidljivost zbog magle mjestimice u unutrašnjosti,, danas od 8,30 do 17 bit će zatvoren Trogirski most zbog ispitivanja, a promet se preusmjerava na Čiovski most, izvijestio je u srijedu Hrvatski autoklub (HAK).

Na autocesti A7 Rupa-Rijeka-Žuta Lokva na čvoru Učka zatvoreni su izlazni kraci iz smjera GP Rupa i Zagreba u smjeru Opatije i Pule, a promet je preusmjeren na čvorove Jurdani i Rijeka zapad.

Na A3 zbog sanacije Jadranskog mosta te pojačanog priljeva vozila u prilazu čvora Jankomir i dalje prema gradu Zagrebu, postavljena je privremena regulacija prometa na čvoru Jankomir gdje je zatvoren vozni trak u dužini od 700 m. Prometna signalizacija postavljena je dok traje sanacija Jadranskog mosta.

U pomorskom prometu nema poteškoća. 

Na graničnom prijelazu sa Srbijom Tovarnik (Šid) teretna vozila čekaju 5 sati na ulazu u Hrvatsku.