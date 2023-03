HGSS iz Karlobaga prevezao pacijenta na dijalizu u Gospić: 'Pada snijeg kao lud, ali mi smo u pripravnosti'

Uz pomoć Hrvatskih cesta, Lika cesta, te Hrvatskih šuma HGSS Stanica Gospić uspjela je jutro iz Karlobaga prevesti pacijenta na dijalizu u Gospić.

"Zatvorena je cesta Karlobag - Gospić i tu na jednom dijelu je jaka bura, i tu su stvarno veliki nanosi, uz pomoć Hrvatskih cesta, Lika cesta i šumadijskog stroja Hrvatskih šuma, oni su to uspjeli očistiti i mi smo se uspjeli probiti do tog pacijenta jutros smo ga doveli do bolnice", kazao nam je pročelnik HGSS Stanice Gospić Dario Cindrić.

U ovoj akciji sudjelovalo je tri spašavatelja Hrvatske gorske službe spašavanja.

"Čitava stanica je u pripravnosti, koliko god nas ima svi smo u pripravnosti ako se što desi idemo van", kazao je Cindrić.

Pročelnik HGSS Josip Brozičević kazao je za Dnas.hr da je jučer bio intenzivniji dan po pitanju intervencija. Stanica Zadar ih je imala najviše, pa Obrovac, Gračac i Kinin.

Sinoć su bili na intervenciji ispred tunela sv. Rok

"Bilo je zaglavljeno 15 automobila sa svake strane i cijelu noć smo to rješavali. Jutros oko 5 je sve riješeno i očišćeno", kazao nam je te potvrdio da su jednog pacijenta iz Karlobaga prevezli na dijalizu u Gospić.

'Problem su izazvali ljudi bez zimske opreme'

Na terenu su jučer imali oko 25 do30 spašavatelja s 10 terenskih vozila i jednim motornim saonicama.

"Danas je mirnije što se cesta tiče, Imamo jednu intervenciju kod Otrića na dionici Gračac-Knin. To su neki Englezi zapeli. I jedna intervencija kod Modrića na staroj cesti preko Velebita", kazao nam je Brozinčević koji se trenutno nalazi u Gospiću.

"Ovdje pada snijeg kao lud. Danas očekujemo pozive za intervencije u odsječena sela", kazao nam je te dodao da danas ne bi trebalo biti intervencija po cestama

" Vidjet ćemo. Sve je još uvijek zatvoreno, nema prolaza, ali sada nema više automobila na cestama kojima bi trebala pomoć. Svi su se jučer uputili na put unatoč upozorenjima. I tko treba i tko ne treba. Najveći je problem što su krenuli bez zimske opreme i zbog toga je nastao takav kaos. Dovoljno je da jedna nema zimsku opremu i onda svi stanu. A to se dogodilo jučer. Problem su izazvali ljudi bez zimske opreme", kazao nam je Brozinčević.

A preporuke za sve one koji zapnu u snijegu su sljedeće:

"Najbolje je da ostanu u upaljenom autu ili da ga povremeno pale i gase. Nikako izlaziti iz auta. U slučaju hitne intervecije treba zvati 112 i poslati lokaciju na kojoj se nalaze i onda smo mi tu da pomognemo", zaključio je pročelnik HGSS-a