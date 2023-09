Hitmejkeri Tonči Huljić i Filip Miletić složni su u ovom mišljenju: 'Mladi se danas plaše emocije'

Tonči Huljić i Filip Miletić članovi su glazbenog megaspektakla'SuperStar' koji od 23. rujna u 20:15 sati kreće na RTL-u. Mnogi talentirani pjevači i pjevačice predstavit će se našem četveročlanom žiriju koji je 'gladan' novih lica, ali i novih priča. S Tončijem i Filipom popričali smo na snimanju emisije, a jedan i drugi slažu se u tome kako mladi danas dovoljno ne pokazuju emocije što je ključno u glazbi.

"Generalno mi smeta suzdržavanje od emocija, ali to je prvo što mi je zapelo za oko. Ljudi su jako talentirani, ali nekako malo suzdržani od emocija. Ne znam što je to i zašto je to tako, ali toga mi baš nedostaje. Imam osjećaj da se plaše emocije, što nije dobro", naglasio je. Slično mišljenje dijeli i Tonči Huljić.

"Ako me iznenade, onda ću reći da to ima smisla, a dotada... Ljudi pjevaju, neki bolje, neki osrednje, neki fenomenalno. Ima ih koji pjevaju fenomenalno, a vidiš da ne može biti zvijezda, a opet ima onih koji ne pjevaju najbolje, ali zrači, ide prema van. Ima krvi u sebi i hoće se boriti", zaključio je Tonči.

Show 'SuperStar' ne propustite pratiti od 23. rujna od 20.15 sati na RTL-u, a sve epizode bit će dostupne na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.