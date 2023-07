HND stao u obranu novinara Jutarnjeg: 'Pantovčak ne može tako, to nije privatan prostor. Nedopustivo'

Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva (HND) Hrvoje Zovko komentirao je u utorak istup predsjednika Zorana Milanovića nakon što novinaru Jutarnjeg lista nije bio omogućen dolazak na konferenciju za novinare ocijenivši taj čin kao nedopustivu i neprihvatljivu praksu.

'HND-u je neprihvatljiva praksa da se zabranjuje dolazak jednog novinara na konferenciju za novinare u Uredu predsjednika. To je nedopustivo. Svatko može biti nezadovoljan pisanjem pojedinog novinara, novinarke i medija, ali zato postoje drugi alati poput novinarskog Vijeća časti, a ne uskraćivanje akreditacije za praćenje konferencije za novinare'', kazao je Zovko za Hinu. Ocijenio je i kako Ured predsjednika nije privatni prostor da netko može određivati tko i što netko može raditi.

''Dužnost je svakog političara da odgovori na pitanja, pa tako i predsjednika Republike'', zaključio je Zovko.

Novinaru Jutarnjeg lista Krešimiru Žabecu u utorak nije omogućen dolazak na konferenciju za novinare predsjednika RH Zorana Milanovića, predsjednik je to popratio objašnjenjem kako to "nije medijska kuća nego kartel", a njegov glasnogovornik Nikola Jelić je rekao da mu dolazak nije zabranjen nego da nije bio ni pozvan.

“Zato što to nije medijska kuća nego je to kartel. Njih vlada financira, oni nemaju stida, organiziraju cigansku svadbu u Splitu, ne romsku. To nije medij, tko god tamo piše, za mene nije novinar”, rekao je Milanović odgovarajući na novinarski upit zašto kolegi iz Jutarnjeg lista nije omogućen dolazak. Potom se uključio njegov glasnogovornik Nikola Jelić s objašnjenjem kako novinaru nije zabranjen dolazak nego da nije bio ni pozvan. Predsjednica Europske federacije novinara (EFJ) i Sindikata novinara Hrvatske Maja Sever ocijenila je da najnoviji istup predsjednika Milanovića ''nečuvenim i nedopustivim potezom'', a njegove ocjene medijske kuće u čijem je sastavu Jutarnji list ''prelaskom crte''.

''U demokratskom društvu nitko nema pravo novinarima zabranjivati rad'', kazala je Sever.

POGLEDAJTE VIDEO: Predsjednik HND-a o smrti kolege Matijanića: 'Ministre Beroš, spavate li mirno?'