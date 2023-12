Brojni Hrvati muku muče sa stambenim pitanjem. Mladi sve duže ostaju živjeti sa roditeljima jer jednostavno je nemoguće pronaći stan za prihvatljivu cijenu - i to za kupiti.

Za biti podstanar poneki se još i snađu, ali cijene su i dalje enormno visoke.

S obzirom na inflaciju koja doslovno 'pojede' mjesečnu plaću. Ima li nade da će se dogoditi drastična promjena na tržištu nekretnina?

Boro Vujović osnivač i direktor tvrtke Opereta za Net.hr. kaže da ima jedna karakteristika koja se bilježi cijele 2023. godine.

"Imamo lagani pad prometa u odnosu na prošlu godinu, a u isto vrijeme imamo lagani rast cijena koji je skoro, pa rekordan. Vidjet ćemo sad na kraju. Možda će biti veći nego prošle godine. Imamo manji broj transakcija što se tiče stranaca. Imamo to da je ovo bila zadnja godina kad smo imali APN u ovom obliku koji je bio dosad. Imamo da je ovo prva godina Schengena i eura koji su isto imali utjecaja na stanje na tržištu nekretnina", kazao je.

Vujović dodaje da imamo visoku inflaciju koja je još uvijek prisutna i promjenu u kamatnim stopama.

"Imamo rast kamatnih stopa, prvi značajan rast unatrag nekoliko godina i pojavljivanje konkurencije nekretninama u obliku investiranja, i u rastu kamatnih stopa na štednju, i u državnim obveznicima kao jednom od oblika ulaganja."

Kada pričamo o nekom rastu cijena, naglašava Vujović, to se prije svega odnosi na stanove, točnije na stambene nekretnine u koje možemo uključiti i kuće i to pogotovo kada se govori o obali gdje su one značajan portfelj u kupoprodajnoj masi.

"Što se tiče poslovnih prostora, njima nisu toliko rasle cijene kao što je to sa stambenim prostorima. Kada pričamo o rastu cijena, tu se prije svega misli na stambene prostore i prije svega se misli na Zagreb i na obalu", dodaje.

Ipak, sada se slična situacija počela događati i u Osijeku, Čakovcu, Varaždinu…

Građevinska zemljišta također su atraktivna. "Broj kupoprodaja je rastao u ishođenju građevinskih dozvola, što za investicijsku gradnju, a što za osobne potrebe", kaže Vujović.

Što nas pak čeka u 2024. godini?

"Realno je da se vani vidi da je na tržištu prisutna recesija, prije svega se to očituje, na nama najvažnijim tržištima, Njemačka, Austrija gdje je kupoprodaja drastično pala, preko 50 posto, ali cijene se nisu iskorigirale drastično, možda negdje 5 do 10 posto. I tamo su te kamatne stope jako visoke, više nego kod nas, a bile su nekad duplo niže. Kada su naše bile niske, njihove su bile još duplo niže", kazao je Vujović.

"Naše gospodarske aktivnosti koje su vezane za obnovu od potresa, tu imamo situaciju da građevina radi, a znamo da je građevina na neki način osnova gospodarstva. Sada naša građevinska industrija funkcionira, radit će baš zbog potresa. Imamo turističku sezonu, nadam se i sljedeće godine OK, tako da ono što sada vidimo je da te kamate rastu. Nisam sada siguran hoće li još rasti, i ako budu, ne bi smjele još puno, tako da je izvjesno da će u sljedećoj godini doći do daljnjeg pada broja kupoprodaja. Vjerojatno je da ćemo imati manji broj stranaca koji će kupiti nekretninu sljedeće godine u Hrvatskoj. I ono što sada mislim, je da je to to, da cijene više neće rasti, nego da smo u ovom trenutku dosegli neke maksimume", kazao je.

"Mnogi priželjkuju neke korekcije cijena. Moguće je da će biti korekcija, ali ne cjelokupnog tržišta, nego nekih nekretnina, pogotovo polovnih, koje su u ovom trenutku bile precijenjene zbog velike potražnje, a male ponude i ljudi koji su pod svaku cijenu htjeli investirati u nekretninu pa su bili spremni platiti i neke iznose koji nisu baš realni. Takve situacije će se manje događati u narednom periodu i sljedećoj godini. Tako da to znači određenu stabilizaciju na tržištu nekretninu, što se tiče bar cijene", objasnio je Vujović.

No, kaže Vujović da se neće ponoviti 2009. kada smo imali prvo kolaps investitora koji nisu prodali zbog loše strategije, a s druge strane imali smo faktor 'švicarca' i ekonomske krize i nezaposlenosti gdje smo imali veliki pritisak ljudi koji su kupili stanove, da ih prodaju jer nisu mogli financirati svoje kredite jer su bili u problemima.

"Vi imate neki mali stan i kupujete veliki. Postavili ste cijenu 4000 eura po kvadratu. Ne možete prodati, već možete prodati za 3500 eura. Ali nećete prodati za 3500 jer nemate što kupiti i onda nećete ništa raditi. Zato se neće dogoditi taj veliki drastični pad cijena koji mnogi priželjkuju jer za tim nema potrebe. Što sada, vi ćete prodati i idete na cestu, ne možete si ništa kupiti. Tako da, bit će nekih korekcija, ali ne globalnih, i ne tako velikih", zaključio je Vujović u razgovoru za Net.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Hladi se tržište nekretnina. Stručnjak za RTL Danas: 'Kupac sad kaže: Želim kupiti, ali ne pod svaku cijenu'