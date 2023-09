Hoće li streaming platforme postati naša budućnost? Štambuk: 'One su danas na vrhuncu digitalnih medija'

Vrijeme je promjena. Mediji se mijenjaju tako da streaming platforme zamjenjuju televiziju, digitalno zamjenjuje print. No, hoće li to potpuno transformirati medije i streaming platforme postati budućnost? Upravo su o takvim temama razgovarali na 16. Weekend Media Festivalu u Rovinju stručnjaci Nino Štambuk, glavni direktor distribucije CME Adria, Anamaria Todorić, direktorica digitalnog poslovanja Večernjeg lista, Vladimir Janković, direktor Hanza Media te Aleksandar Đondović, glavni urednik Kurira uz pomoć moderatora Damira Smrtića, urednika i voditelja HRT-a. Panelom naziva „Transformacija medija“ dalo se uvid o promjenama u kojima su se mediji našli.

„Najizazovnije je to furanje na dva kolosijeka, printa i weba gdje je uvijek jako teško nagovoriti novinare da rade više za web, odnosno prilagoditi jedno i drugo znanje, jedno i drugo iskustvo. Potrebno je transformirati tržište i prihvatiti da je mediji sada digitalni, a ne tiskani te se pritom treba oglašavati i ostvariti novac. To su dva najveća izazova“, zaključila je direktorica digitalnog poslovanja Večernjeg lista Anamaria Todorić govoreći o promjenama koje su zahvatile medije.

Da u medijima tiskani proizvodi gube na značaju, a oni digitalni napreduju, potvrdio je i direktor distribucije CME Adria Nino Štambuk.

„Transformacija medija je proces koji traje već neko vrijeme i sigurno će trajati i dalje", komentirao je direktor distribucije CME Adria dajući primjer kako u Americi 50 posto gledanosti čini linearna televizija pored svih Netflixa koji su tamo domaći servisi, a onda onih drugih 50 posto čini streaming.

"Dakle, pola ih je krenula prema novom svijetu“, pojasnio je Štambuk.

Evolucija medija i sve zahtjevnije tržište izbrisali su sve granice pa danas mediji predstavljaju mnoštvo grupacija koje pod jednom kapom proizvode i video i audio i pisane formate, organiziraju konferencije, produciraju podcaste, smišljaju posebne projekte… Izazovi su veliki, potvrdio je to direktor Hanza Media, Vladimir Janković istaknuvši kako su svi koji se bave medijima već dugi niz godina navikli na rad u digitalnom okružju i svladali osnovne vještine. No, dodaje kako su ostali izazovi poslovanja, odnosno kako u tim novim uvjetima osigurati prihode, organizirati procese i posložiti cijelu organizaciju.

Streaming platforme su stvarnost, ono što je danas na vrhuncu digitalnih medija.

„Imamo dualnu igru, odnosno meta kohabitaciju između televizije, kao linearnog medija gdje ga želiš i dalje držati na razini koju zaslužuje, ali s druge strane investiraš i u sadržaj i streaming jer je to budućnost. Tako da mi sada najviše radimo na Voyu. Zanimljiva je činjenica da je u Sloveniji Voyo jači od Netflixa. Putokaz je to da možeš povezati lokalni sadržaj i streaming i da možeš ostati relevantan i da sve to ima smisla“ objasnio je direktor Nino Štambuk koji je potvrdio da im je sada u središtu napredovanje platforme Voyo.

Anamaria Todorić, direktorica digitalnog poslovanja Večernjeg lista zaključila je panel mišlju da print još uvijek živi u Hrvatskoj, ali ima poteškoće u razvoju upravo zbog pojave novih digitalnih medija. Smatra da je teško pratiti korelaciju weba i printa, ali otkako je stigao web navikli su ići za publikom te je upravo on taj koji im je pomladio publiku, odnosno čitateljstvo.

