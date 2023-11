Hodaju li naručitelji atentata na Ivu Pukanića među nama? Reprizu 'Dosjea Jarak' pogledajte večeras u 22!

Druga epizoda 'Dosjea Jarak' traži odgovore na brojna pitanja - tko je naručio ubojstvo Ive Pukanića? Je li netko zatvorio oči nad brojnim sigurnosnim ugrozama koje su ubojstvu prethodile? Propuštenu epizodu možete pogledati na platformi Voyo, a repriza druge epizode večeras se od 22 sata prikazuje na RTL-u!

Najvažniji i najbrutalniji atentat u hrvatskoj povijesti nije se dogodio tek tako. Ne, imao je jasnu najavu samo pola godine prije u Ilici 109, ali ni to nije bilo dovoljno da se cijela priča shvati ozbiljno. Gubitak života novinara i vlasnika tjedna Nacional, Ive Pukanića, i njegovog kolege Nike Franjića u potpunosti je ogolio potpunu nesposobnost države. U ovoj epizodi bavili smo se ključnim pitanjima. Tko je sve s vrha države svojim propustima pomogao atentatorima na Ivu Pukanića. Ali i još važnije - tko je mogući naručitelj ubojstva.

'Imali su pik na moga oca'

"Bili su jako mladi tada, možda 37 ili 38 godina. Ja sam imala sedam ili osam. Mislim da je tada bilo dobro, da nije bilo nikakvih sukoba. Moji roditelji nisu imali najbolji brak. Suštinski su se oni voljeli, ali jednostavno nisu zajedno funkcionirali zbog bolesti moje majke i zbog tatinog posla", ispričala je Sara Pukanić (32), kći pokojnog Ive Pukanića. "Moja mama je, nažalost, bila psihički bolesna. Imala je bipolarni poremećaj i uz to je bila i ovisnica, tako da sve to zajedno nije baš dobro završilo. "Mislim da su mediji definitivno imali pik na mog tatu. Kad se to dogodilo s mamom, to im je bila idealna prilika i onda su po njemu krenuli drvljem i kamenjem", dodala je.

"Ta je klima nudila narativ da je Ivo Pukanić obiteljski nasilnik koji zdravu ženu želi strpati u ludnicu", rekao je Berislav Jelinić, jedan od najbližih suradnika Ive Pukanića.

Preko noći postao osoba kojoj nitko ne vjeruje

S ovim vremenskim odmakom jasno je da je to bio ključan trenutak za Ivu Pukanića. Zbog objavljivanja ženinog zdravstvenog kartona, odmah je izbačen iz Hrvatskog novinarskog društva, a javnost ga je žestoko osudila. Tako je preko noći od uglednog medijskog izdavača i celebrityja postao osoba kojoj gotovo nitko ništa ne vjeruje.

"S Pukanićem sam bio dobar prijatelj, uvažavao sam ga kao hrabrog novinara i čovjeka koji je uvijek stao iz svojih riječi. Među mnogim novinarima je bilo ljubomore jer njegove su teme bile takve u koje one ne bi htjeli ulaziti. Ovdje je ipak novinarstvo koje je predstavljao Pukanić išlo u hrabru akciju da se razotkrije kriminal. Mogu reći da je on imao osiguranje jer su mu prijetnje bile dosta ozbiljne. Najozbiljnija je prijetnja bila jedna koja je mogla dovesti do tragičnog slučaja", rekao je bivši predsjednik Hrvatske, Stjepan Mesić (88).

Tko je pokušao ubiti Ivu Pukanića?

"U tom periodu je mama otišla iz kuće, odselila se i ja sam živjela s tatom. Bila sam doma, učila za neki ispit i onda sam čula dva pucnja. Mislila sam da su to petarde, iako mi je bilo čudno da su petarde jer je bio četvrti mjesec", prisjetila se Pukanićeva kći.

Tko je pokušao ubiti Ivu Pukanića? Kako je rekao policiji, prišao mu je nepoznat muškarac. Pukanić je odlučio stati pred novinare i dati svoju stranu priče. "Nasmijao se i rekao - sad ću te ubiti. Instinktivno sam reagirao i valjda u trenutku ili u tisućinki sekunde prije nego što je on ispalio metak ja sam se naglo, de facto, bacio dolje", govorio je Ivo.

"Ovaj je krenuo prema njemu, pa se zaglavio pištolj. Dok je on repetirao pištolj, dotle je Pukanić tražio svoj pištolj u torbi", objasnio je Mesić. "Nije se Pukanić osvrtao gdje je atentator, već je pobjegao u moj haustor. Ovaj je do tada već pobjegao", dodao je.

Od toga dana je živio u strahu

"Onda je krenula ona suluda hajka novinara, njegovih kolega na njega da je cijelu priču izmislio da si napravi publicitet. Dabogda im bio takav publicitet njima i njihovima pa da im bude. Sram ih može biti. Sram ih može biti", rekla je sestra Ive Pukanića, Anka Pukanić.

Pukanić je od toga dana živio u strahu. Uzroci zbog kojih je netko odlučio naručiti ubojstvo Ive Pukanića uglavnom se kriju u onome što je Pukanićev Nacional objavio. Međutim, postoji još jedna teza koja se ne smije zanemariti. Možda je Ivo Pukanić ubijen zbog toga što je nešto znao, ali to još uvijek nije objavio.

"Mislim da je on znao neku informaciju za koju ta osoba nije bila sigurna hoće li to objaviti ili ne pa je poslala jasnu poruku. Ja mislim da je ta osoba iz Hrvatske", poručila je Sara. "Policija je znala. Kakva je to obavještajna služba da šest ubojica živi dva mjeseca i da se šulja oko redakcije i da oni to ne vide. Mi smo u opakom problemu kad bi to bilo tako, ali ja sam sigurna da to nije tako", rekla je Pukanićeva sestra. Pukanić je imao zaštitu četiri mjeseca, nakon čega su je ukinuli.

"U 10. mjesecu je bio atentat i ubili su ga. Da su to svi skupa ozbiljno shvatili, možda bi danas bio živ", poručila je Anka.

'Ivo mu je sigurno naštetio...'

U vrijeme najvećeg Pukanićeva utjecaja na čelu države bio je jako moćan čovjek. Ivo Sanader odlučivao je sam o svemu. Javna je tajna kako nije volio Pukanića jer mu je baš on nanio ogromnu štetu. Prvo naslovnicom, a kasnije i serijom tekstova u Nacionalu o Sanaderovoj skupocjenoj kolekciji satova vrijednoj stotine tisuća eura koju si nikako nije mogao priuštiti s premijerskom plaćom.

"Ivo mu je sasvim sigurno, ako ništa onda njegovu egu i njegovu imidžu, naštetio. Da se razumijemo, sve što su pisali pokazalo se poslije da je istina. Ivo Sanader danas ne bi bio tu gdje je bio da to nije istina. Da je mogao, ali ne samo Ivo Sanader. Bilo je njih puno sasvim sigurno kojima se nije svidjelo što je Nacional pisao", ispričala je Pukanićeva sestra.

Pukanića je uvijek pratio glas da je blizak s ljudima iz podzemlja. Tako mu je dobar prijatelj bio Hrvoje Petrač, čovjek koji je punio stupce crne kronike i koji je osuđen za otmicu sina generala Vladimira Zagorca. U ogromnom i naelektriziranom sukobu punom prijetnju, novinar je jasno odabrao stranu i zdušno branio Petrača. Doista, novinska arhiva ne laže. Pukanić je sa svojim tekstovima pridonio tome da Zagorec bude osuđen na višegodišnju kaznu zatvora. Vladimir Zagorec je pod neviđenim mjerama sigurnosti iz Austrije izručen Hrvatskoj pod neviđenim mjerama sigurnosti. Ivo Pukanić trebao je svjedočiti protiv njega, ali svjedočenje nije doživio jer je likvidiran. Zanimljivo, još u prosincu 2008. godine ime Vladimira Zagorca istražiteljima je izgovorio Robert Matanić.

"Napominjem da mi je Slobodan Đurović u razgovoru spominjao i generala Zagorca i rekao da je on svojevremeno kontaktirao s moćnicima iz Srbije i Crne Gore, Sretenom Jocićem, Milom Đukanovićem i drugima i da je dogovarao da oni odrade ubojstvo Ive Pukanića i Hrvoja Petrača", Robert Matanić je ovaj iskaz naknadno povukao.

Ubojstvo Duška Jovanovića

Sve je više tragova koji vode prema jugu. Stoga je po neke odgovore Andrija Jarak morao doći u Podgoricu, glavni grad Crne Gore.

Luka Bar glavna je polazišna točka za šverc cigareta. Kako su još 90-ih godina odavde cigarete išle u Italiju, ali i u zemlje bivše Jugoslavije, opisao je Pukanićev Nacional. Od tada se nije puno toga promijenilo. Krajem 2022. godine u velikoj policijskoj akciji zaplijenjeno je cigareta u vrijednosti 21 milijun eura. Uhićen je i direktor carine koji je, umjesto da te cigarete uništi, organizirao skupinu koja je 90 posto zaplijenjenih cigareta ponovno vratila na crno tržište. Jasno je da se ovdje radi o itekako unosnom biznisu.

"Izuzetno opasna je duhanska mafija, izuzetno opasna. Mi imamo više ubojstava na teritoriju Crne Gore koja se dovode u vezu s duhanskom mafijom. Najpoznatije je ubojstvo glavnog urednika najčitanijih dnevnih novina u Crnoj Gori lista Dan, Duška Jovanovića, koji je 2004. godine ubijen ispred svoje redakcije u kasnim večernjim satima i za koje se po mom skromnom sudu vrlo osnovano sumnja da ga je likvidirala duhanska mafija", ispričao je bivši crnogorski premijer Dritan Abazović (37).

"Duško Jovanović je sudbinski povezan s ovom pričom na način da je prenosio sva otkrića Nacionala o duhanskoj mafiji. To je bio jedan novinar koji je bio uspješan, hrabar, koji je upozoravao na kriminal u tadašnjem vrhu vlasti i to ga je koštalo glave. On je ubijen, likvidiran", objasnio je Jelinić.

Osim što su u svojim novinama pisali o duhanskoj mafiji, Duško Jovanović i Ivo Pukanić imaju još jednu poveznicu. Svjedočenje o poslovima duhanske mafije pred sudom u Italiji. Ivo Pukanić svjedočio je i prozvao mnoge utjecajne Crnogorce, a posebno bivšeg premijera i predsjednika te države Milu Đukanovića. Duško Jovanović, nažalost, nije bio te sreće. Neposredno prije svjedočenja u Italiji, brutalno je likvidiran - i to ispred redakcije na čijem je čelu bio godinama. Sud u Italiji na kraju je odbacio slučaj zbog nedostatka dokaza, međutim, mnogi Crnogorci kažu kako su talijanski istražitelji samo zapeli u dokazivanju onoga što oni odavno znaju.

'Nije bila novost da se njemu prijeti'

"Kada se počelo klupko odmotavati mi smo došli u situaciju da saznajemo poraznu činjenicu da gotovo u svim strukturama društva imamo ljude koji su dijelovi mafijaških klanova ili su pomagači. Veoma je teško i raditi u tim uvjetima. Zamislite sad situaciju da želite kao novinar istraživač postaviti pitanje nekom inspektoru u policiji, nekom načelniku, a on je dio mafije. I vi ga pitate za njegov klan. Znate što vam se može dogoditi? Pakiranje u gepek, prebijanje, a možda i ubojstvo. Duško Jovanović nedostaje ovoj redakciji", sa suzama u očima jedva je pričao Mili Prelević, pomoćnik glavnog urednika crnogorskog lista Dan.

"Imamo situaciju da samo jedna osoba, jedno lice je trenutno u zatvoru za koje osobno mislim da nije imao nikakvu značajniju ulogu u svemu tome, a da mi nemamo odgovore na ova pitanja. Zašto nemamo odgovore, po mom skromnom sudu, zato što je ubojstvo Duška Jovanovića pečatirano od strane tadašnjeg režima koji je bio duboko, duboko involviran u kriminalne aktivnosti, konkretno šverc cigareta", rekao je Abazović.

"Praktički je Đukanović od Crne Gore napravio malu Kolumbiju na Balkanu s velikim dometima. Crna Gora je danas leglo, skupa sa Srbijom, najvećeg krijumčarenja kokaina u Europi. Sve je počelo preko cigareta", poručio je Ratko Knežević, bivši savjetnik crnogorske Vlade i prijatelj Ive Pukanića.

"Pukaniću su dojavili iz tajnih službi da ga planira likvidirati izvjesni Vesko Vukotić. Pokušao ga je ubiti svojedobno Mišo Vujičić. Neki kriminalac crnogorski koji je operirao po Ljubljani pa je na kraju ubijen 2003. To su Pukaniću dojavili da to ide iz miljea duhanske mafije. Nije to bila novost da se njemu prijeti", ispričao je Jelinić.

"Mi nismo slobodna država i nećemo biti slobodna država dok ne bude otkriven nalogodavac ubojstva Duška Jovanovića. Taj nalogodavac će biti pronađen. Je li zbog ubojstva Ive Pukanića ili zbog ubojstva Duška Jovanovića. Ili zbog neke droge, duhana, zbog nečega. Bit će pronađen. Znat ćemo mi tko je naredio da se ubije Duško Jovanović i Ivo Pukanić", rekao je Prelević.

Je li Milo Đukanović naručio ubojstvo Ive Pukanića?

"Ja ne mislim da bi se on upuštao u tako jednu mafijašku igru, ali je li netko iz vrha, ne mora biti iz Crne Gore jer ta duhanska mafija ima široke mogućnosti. Njeni konci idu daleko izvan Crne Gore i izvan Hrvatske", poručio je Mesić.

Na čelu duhanske mafije bili su Milo Đukanović i Cane Subotić. "Mislim da su oni naručili ubojstvo Ive Pukanića, to sam govorio i na sudu u Zagrebu i istražnim organima. Doslovce mi je rekao - ubio sam mnoge, ubit ću i Pukanića i tebe ako bude trebalo", rekao je Knežević, misleći na Stanka Subotića.

Usred snimanja ovog filma, u tijeku su uhićenja bivših visokopozicioniranih dužnosnika bliskih Mili Đukanoviću. Tako je, primjerice, uhićen i dugogodišnji šef policije, jedan od najbližih Đukanovićevih suradnika. Mnogi se s razlogom pitaju hoće li ova uhićenja dovesti do novih spoznaja i dati odgovore na pitanja koja se čekaju više od dvadeset godina. U slučaju Duška Jovanovića uhićena je jedna osoba, osuđena je, no kasnije se ispostavilo da je riječ tek o pomagaču. Kod Pukanića i Franjića uhićeni su izvršitelji, ali ne i nalogodavci.

Kod ubojstva Ive Pukanića i Nike Franjića, država je bila mnogo konkretnija. Nalogodavac nije pronađen, ali kazne za atentatore bile su rigorozne. Ukupno su dobili 165 godina zatvora. No u tom slučaju su ti zločinci dobili adekvatne zatvorske kazne. Ukupno su osuđeni na 163 godine zatvora.

"Mogu oni biti 320 godina, a ne 165 u zatvoru, ali tko je dao novac da se to napravi? To je bio projekt, to nije bilo igramo se lovice. To je koštalo puno para", pitala se Pukanićeva sestra.

Milovanović dobio najstrožu kaznu

Amir Mafalani i Luka Matanić, dobili su po 16 godina zatvora. Na prvu se čini da je kazna drakonska jer su samo pratili i dojavljivali kuda se kreće i što radi Ivo Pukanić, međutim sud je rekao - znali su što se sprema i nikome to nisu javili. Bojan Gudurić, koji je čekao u Palmotićevoj da Pukanića dokrajči snajperom ako bomba zakaže, dobio je 33 godine. Najgori od njih, Željko Milovanović, koji je dovezao sporni skuter i postavio eksploziv, dobio je najvišu kaznu- maksimalnih 40 godina zatvora.

Robert Matanić, opasni profesionalni ubojica i organizator skupine, osuđen je na 35 godina zatvora. Sudbina vrhunskog profesionalnog ubojice zapečaćena je ovdje u kaznionici u Lepoglavi u trenutku kad ga je drugi zatvorenik udario utegom u glavu. Matanić je čudom preživio, jedva govori, a kreće se tek uz pomoć asistenta. Mnogi sumnjaju da je Matanić ušutkan jer je htio progovoriti tko je naručitelj atentata.

"Očigledno je da je Sreten Jocić u svemu tome sudjelovao kao nekakav savjetnik. Mislim da je mozak cijele operacije na terenu bio čovjek koji je za to osuđen - Đurović. On je iz Bara, očigledno je bio umiješan u mnogo loših i ružnih poslova i on je bio rukovoditelj operacije na terenu. Taj Đurović krije sve tajne", rekao je Knežević.

Slobodan Đurović Kardinal osuđen je na 23 godine zatvora. U presudi piše da je upravo Đurović glavni posrednik između međunarodne bande ubojica i naručitelja ovog zločina. Đurović je odgovorio pismom iz zatvora u kojem navodi da je nevin i da mu je presuda napakirana uz obilatu pomoć zaštićenog svjedoka. Đurović tako i dalje ne želi otkriti tko su naručitelji atentata, a ta bi spoznaja uvelike olakšala život obiteljima ubijenih novinara.

'To nije terorizam?'

Antun Franjić, brat ubijenog Nike Franjića često posjećuje grob preminulog brata. "Teško je. Voljeli smo se. Da ga sad nekim čudom mogu vidjeti sigurno bih ga jako zagrlio", rekao je neutješni Antun.

Država ne samo da nije uspjela zaštititi Pukanića i Franjića, već je još jednom dodatno ponizila obitelj Nike Franjića. Njegova supruga i majka podnijele su tužbu jer su smatrale da su službe katastrofalno zakazale i dopustile da se u središtu Zagreba dogodi ovakav brutalan zločin. Sud je njihovu tužbu odbio uz obrazloženje da ovaj zločin nije terorizam.

"Ako to nije bio teroristički čin, onda bih voljela da onaj tko je pisao tu presudu kaže kaj je to bilo onda. Dečki su se malo igrali bombama? Što je bilo nego teroristički čin?", rekla je Anka. "Kako sam se onda počela tresti, nisam se valjda prestala do danas. Ja nisam tog časa mogla plakati jer otkud mi dozvola da ja, odrasla osoba, plačem i sažalijevam sebe kraj djeteta od 17 godina koje je postalo moje dijete", dodala je.

'Dovoljan je samo jedan čovjek da to pokrene'

Je li posao atentatorima olakšan slučajno ili namjerno? Jesu li službe prelako odustale od traženja naručitelja u Hrvatskoj? Je li Joca Amsterdam olako oslobođen na sudu u Srbiji? I ono ključno i najvažnije pitanje. Zašto Stanko Subotić Cane i Milo Đukanović, koje mnogi izravno optužuju, nisu ispitani u Hrvatskoj?

"Korupcija nije samo novac. Korupcija je i kad ne radite svoj posao kako treba. Ono što je meni jako čudno, u tom trenutku je Đukanović predsjednik Vlade ili predsjednik Republike pa mogu shvatiti da ne mogu njega pozvati na razgovor, ali Stanka Caneta Subotića koji je, koliko ja znam, imao hrvatsku putovnicu, njega nitko nije pozvao da dođe u Zagreb i da izjavu pa makar i videolinkom iz Ženeve ili Beograda gdje živi, to se nikad nije dogodilo. To je jako čudno", rekao je Knežević.

"Subotić je htio ukloniti sve tragove u tome da je on ikada bio na čelu ili pripadnik duhanske mafije, onda je skinuo sve te tekstove s weba. Mislio je da je pametan nakon godinu dana i zatvorio novine, ali je zaboravio zaštititi ime pa je pametni Berislav Jelinić otkupio i formirao ponovno Nacional i krenuo u svoju medijsku bitku", dodao je.

"Trebao bi netko u našim obavještajnim službama, netko u visokom rangu policije jednog dana kad pogleda vašu emisiju, doći na posao i reći - dečki, ovo nije u redu. Ispali smo glupi, a nismo glupi. Nismo podmićeni. Prema tome, hajmo otvoriti to ispočetka. Dovoljan je samo jedan čovjek da to pokrene. Samo jedan", rekla je Pukanićeva sestra.

Sada je ponovno red na istražiteljima da slučaj najznačajnijeg atentata u novijoj hrvatskoj povijesti izvuku iz ladice. To moraju učiniti iz najmanje dva razloga. Prvo - pravda nije zadovoljena, a drugo - zbog osjećaja koji izaziva nesigurnost. Ne znamo hodaju li naručitelji atentata i dalje među nama i nismo sigurni jesu li spremni ponovno ubiti.

