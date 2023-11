Napušteni kompleks bivše vojne bolnice u Vlaškoj 78 u samom središtu Zagreba postao je mjesto jeze i horora za stanare pokrajnje zgrade. Potpuno derutan i zapušten, kompleks je postao gnijezdo ljudi s ulice, beskućnika, alkoholičara i ovisnika o drogama. Stanari nam kažu da se više ni ne skrivaju, dok prolaze sa svojom djecom, oni se drogiraju uz svijeće, a oni prožvljavaju dramu.

"Ali mi smo očajni i bojimo se, imali smo nekoliko pokušaja provala u naše automobile, rampa za parkiralište više nema smisla jer su je nekoliko puta trgali. Noću je to horor jer galame, tuku se, razbijaju, više puta bilo je paleža. Vatrogasci su nekoliko puta intervenirali, gasili požare. Ako nešto bukne, ljudi moji pa mi tu živimo!", u očaju nam govori jedna od stanarka.

Iako žive u samom središtu Zagreba, gdje se kvadrati stana sad kreću i oko 5000 eura, uopće se ne osjećaju kao da žive u uglednom dijelu metropole jer je za njih stanovanje u Vlaškoj 78 postala noćna mora.

"Dogodit će se neki nož, silovanje... Bilo je nasrtanja na susjede, ti ljudi koji tu žive, upadaju u okolne dućane, djevojke iz susjednog salona prepričavaju nam da sjednu u salon, traže novac, a onda one vade novac, daju im, samo da odu jer se i one boje", govori nam sugovornica.

Foto: Čitatelj Danas.hr Čitatelj Danas.hr

Kaže, imali su slučaj i s "predatorom" koji je s prozora napuštene bolnice polugol promatrao njihovu zgradu i to s dalekozorom. Uspjeli su ga poslikati i pozvati policiju. Uhitila ga je, a onda su ga i pustili. "Neprestano zovemo policiju, oni ih uhite, nema ih nekoliko dana, a onda opet sve ispočetka", kaže nam sugovornica.

I druga potvrđuje da je kompleks bolnice postalo gnijezdo za navlačenje otpada, gomilaju se i štakori, ništa nije zaštićeno, svatko može ući, prespavati, sakriti se, vrebati...

'Ne znamo kome se više obratiti'

"Ranije je tu živio beskućnik kojem smo čak pomagali, davali novac i on nije radio probleme. Ovo sad je nešto sasvim drugo, mi ne znamo više što raditi, kome se obratiti, pokušali smo lijepim pitom tražiti od Grada da intervenira, ali ništa se nije dogodilo", govori nam i druga stanarka.

Prva sugovornica prepričava još jedan moment strave: "Jednom sam sišla s kćerkicom vrtićke dobi i imala sam samo daljinski za rampu. Oni su prilazili prema meni, izgledali su kao Frankensteini, imali su raskolačene oči, bili su pod utjecajame droga, promrznula sam, nisam znala gdje da bježim, trebam li se bojati, hoće li podivljati, napasti me. Što trebam je - trčati, opet gdje da pobjegnem?"

Njihov predstavnik stanara više puta tražio je od grada da se nešto napravi, da se možda zagradi i onemogući prostup vojnoj bolici. U razgovoru se prisjećaju i tragedije od prije nekoliko godina kada je dijete poginulo kad je palo kroz okno također jednog od zapuštenog prostora koji se nije na vrijeme ogradio. "To će se dogoditi i kod nas", govore nam stanari.

Rampe im redovito trgaju

Ustupili su nam i snimke s nadzornih kamera na kojima se vide spomenuti muškarci kako razvaljuju rampu na parkiralištu. Na drugoj snimci vidi se pokušaj provaljivanja u automobil. "Neki dan susjed je naišao do svog auta, tamo je bio policajac i jedan od tih ovisnika koji je govorio da je njegova djevojka zarobljena u gepeku. Suludo, on je bio u nekom deliriju, susjed van sebe", prepričava nam prva stanarka.

Foto: Čitatelj Danas.hr Čitatelj Danas.hr

Bilo je tu i nekoliko požara, sirene su odzvanjale dok su gasili požar, a naše sugovornice se boje da će se buktinja jednom proširiti i na njihovu zgradu. Roditelji više djecu ne puštaju da sama koračaju kraj vojne bolnice, čak i 15-godišnjake prate tih "nekoliko" koraka kraj kompleksa strave i užasa.

Prepričavaju nam da se uvijek radi o istim ljudima. "Među njima je i djevojka kojoj jedna ruka visi kao da je mrtva, oduzeta, užasno izgledaju, u jako su lošem stanju i nasrću, bojimo se", ponavljaju nam priču.

Zaštićeni spomenik koji čeka obnovu

Stanari su pisali gradu, kaže da se ništa nije dogodilo. "Naveli su da je izdano rješenje za uklanjanje pomoćnih objekata bolnice. No to je postala štakorana prepuna smeća. Stalno dolaze deratizirati, ali postala je to prava ekobomba u središtu grada. Naša predstavnica stanara stalno priavljuje, ništa se ne dešava, očajni smo", kaže nam sugovornica.

Susret s njima postala je glavna tema među stanarima, svako ima neku priču, negodnost, svi su se već naviknuli navirivati u gluho doba noći kad počne lom, gledaju je li nešto ozbiljnije.

A uz sam kompleks bišve vojne bolice su i pomoćne zgrade. Stanari kažu da je kompleks vojne bolnice pod zaštitom i da se planira jednom obnoviti, da ima ideja i da se u njega useli jedna od zagrebačkih škola. No tu su i pomoćni objekti bez pretjerane vrijednosti

Policija nam je potvrdila da je u godini dana deset puta intervenirala na toj lokaciji, sedam puta na poziv građana.

"Peta policijska postaja Zagreb (Medveščak) u proteklih godinu dana, tj. od 19. studenog 2022. godine pa do 19. studenog ove godine, na spomenutom području, u 10 smo slučaja pružili intervenciju - 7 intervencija je pruženo na zahtjev građana koji su prijavili buku i galamu, zatim radi dojave o požaru u napuštenim prostorijama, jednom radi kretanja nepoznate osobe, a jedna intervencija odnosila se na oštećenje rampe. Kako bi održala stanje sigurnosti na očekivanoj razini, a s obzirom da su objekti i pripadajući dvorišni i drugi prostori napušteni, povremenim nadzorom kroz redovne aktivnosti u preventivnom smislu postupa nadležna policijska postaja, svjesni, kako isto može biti sklonište primjerice beskućnicima i slično", naveli su iz policije.

Dodajemo tome da se intervencija policije koja se odnosi na kretanje nepoznate osobe odnosila na polugolog muškarca koji je dalekozorom gledao u prozore stanara za kojeg su sumnjali da ima sumnjive namjere te se boje za najmlađe.

Foto: Čitatelj Danas.hr Čitatelj Danas.hr

Pitali smo i Grad što je napištenim kompleksom vojne bolnice i do objave teksta nismo primili njihov odgovor. Ali su nam stanari dali na uvid odgovor koji su oni dobili. Iz gradskog Ureda za upravljanje imovinom i stanovanjem od ožujka ove godine navode da je "kompleks područje od posebnog značaja za provedbu strateških projekata Grada Zagreba i tih projekata prenamjene cijelog prostora bivše vojne bolnice u kompleks obrazovnih ustanova."

Dalje su naveli: "Također smo upoznati s činjenicom da se desno od ulaza u kompleks, iz Jurkovićeve ulice, nalaze dvije derutne zgrade, upitne statike i u izrazito lošem stanju. Za vrijeme očevida provedenog na adresi, prvi dio projekta bio je zatvoren, dok je drugi dio objekta urušen i uostalom se nije bilo moguće pristupiti. Na otvorenim dijelovima primijećen je odloženi otpad, međutim, otpad nije uočen na vanjskim površinama, u dvorištu kompleksa već isključivo u unutarnjim dijelovima spornih objekata."

Dodali su potom da su, s obzirom na utvrđeno, predložilipoduzimanje potrebnih radnji putem Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, kako bi se sporne zgrade uklonile u potpunosti. "Predloženo uklanjanje objekata riješit će problem nakupljanja otpada i spriječiti pojavu eventualnih daljnjih problema vezanih uz to do konačne realizacije strateškog projekta na području vojne bolnice. Vlakša 81, potpisala je pročelnica Branka Škrinjug", naveli su u svom odgovoru stanarima.