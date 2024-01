"Bilo iza pola noći, slabo se vidjelo i bilo je hladno. Slučajno sam uočio muškarca u rijeci koja ga je nosila prema moru. Trebalo je ostati priseban, brzo reagirati, pa sam nazvao policiju koja je brzo došla. Zajedno smo reagirali i spasili utopljenika", ispričao je za RTL danas prošle godine Vlado Radović (44) iz Selca.

On je uz policajku Teu Švob (29) i Vedranu Vukoviću (30) spasio život 38-godišnjaku utopljeniku porijeklom iz BiH s nizozemskim državljanstvom.

No prava drama tu večer na ušću rijeke Dubračine jer je Vlado prvo htio pozvati mobitelom pomoć, ali skoro nije imao baterije. Sjeo je zato u auto, odvezao se do Doma zdravlja, ali tamo nije bilo nikog. Potom je zvao policiju, ali mobitel se ispraznio. Produžio je do policijske postaje i dozvao pomoć.

Policajci su krenuli u akciju, no od trenutka otkada je Vlado vidio utopljenika, već je prošlo 20-ak minuta. Nisu mogli gubiti vrijeme i čekati da dođe brod Lučke kapeanije.

Vlado je izvadio ključeve svoje barke, policajci su uskočili. Tu je bila Tea Švob. "Bila je to utrka s vremenom, licencirani sam spasilac i znala sam da nemamo mnogo vremena, da trebamo brzo reagirati. S obzirom na to da je bio utopljenik, znala sam da će mu trebati prva pomoć. Vlado je bio tu i s nama priča je dobila sretan kraj", rekla nam je lani za RTL Danas policajka iz Crikvenice Tea Švob.

Ona je utopljeniku u barci pružila prvu pomoć.

"Kad smo ga vidjeli, plutao je na leđima, nerazgovijetno je vikao, govorio. Odmah smo ga pokušali utopliti, bio je mokar. Došli smo na obalu i dalje ga je preuzela Hitna pomoć", prepričavala je Tea. Bilo je već 1:30 u noći i čovjek je već bio oko sat vremena u moru.

S policajkom Teom Švob bio je i policajac Vedran Vuković koji je rekao da je rijeka imala jaku struju te je vrlo brzo muškarca odnijela na pučinu.

A danas je stigla i nagrada za policajku Teu Švob. Naime, održana je svečana sjednica Gradskog vijeća Novog Vinodolskog koji je proslavio Dan grada i 30. obljetnicu osnutka. Dodjeljivali su nagrade istaknutim Novljanima, a godišnju nagradu za spašavanje ljudskog života dobila je upravo policajka Tea Švob iz Policijske postaje Crikvenica.

Inače, Tea je volonterka i licencirani spasilac, a jedna je od rijetkih žena u policiji koja obavlja poslove radnog mjesta "policijski službenik - prometni motociklist".

Ljeti radi na poslovima upravljanja prometom, ali i druge policijske poslove i intervencije.

Iz policije navode da se "ističe se odmjerenošću, profesionalnošću i visoko je motivirana za obavljanje policijskih poslova, a prije svega nastoji biti na usluzi građanima i brojnim turistima na crikveničko-vinodolskoj rivijeri".