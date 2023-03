paket vladine pomoći Hrelja o novim mjerama:' Umirovljenicima ostaje jednokratna pomoć, subvencija struje još pola godine'

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

Oni s najnižim mirovinama do 260 eura dobit će 160 eura pomoći, rekao je Hrelja, dok će oni koji imaju od 260 do 330 eura dobit će 120 eura. S mirovinom od 330 do 470 eura dobit će 80 eura, a oni s mirovinom od 470 do 610 eura dobit će 60 eura dodatka