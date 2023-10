Menadžer jedne poznate hrvatske banke dobio je otkaz jer je otišao na skijanje u Francusku, a nije mu bio odobren godišnji odmor, piše Danica.

Slučaj je završio na sudu gdje je odlučeno da otkaz nije zakonit i naložila banci da menadžeru isplati 14.240 eura odštete te da mu pokrije još 1500 eura troškova.

Menadžer je skijanje uplatio u studenom prošle godine, a nadređeni su mu idući mjesec rekli da mu godišnji nije odobren. Početkom siječnja je ipak odlučio otići na skijanje i vratiti se tri dana kasnije kako mu uplata ne bi posve propala.

Ali, tog 8. siječnja je morao otvoriti bolovanje, a dva dana nakon je završio na hitnom liječenju u Albertvilleu. Od tamo je premješten u bolnicu u Chambéry zbog potrebe za koronarografijom. Iz bolnice je otpušten 15. siječnja kad se vratio u Hrvatsku.

Od banke je dobio izvanredan otkaz i to nakon što je uprava "primila detektivski nalaz" iz kojeg je, kažu, vidljivo da je djelatnik unatoč neodobrenom odmoru, otišao na privatno putovanje.

"On se uopće nije razbolio, a svakako se nije razbolio 7. siječnja jer je taj dan proveo na skijalištu, već je u pozadini svega to da je on realizirao plan da u razdoblju za koje je uplatio privatno putovanje, bez obzira na obvezu rada, otputuje i odmara se", tvrde predstavnici banke.

Kažu da je nakon što je saznao da je banka pokrenula kontrolu njegova bolovanja, na putovanju krenuo prikupljati medicinsku dokumentaciju i nastojao dokazati opravdanost bolovanja.

Predstavnici banke su na sudu rekli i da formalno otvaranje bolovanja od liječnice opće prakse iz Zagreba nije ni od kakvog pravnog značaja.

Kažu i da nije logično da je putovao na skijalište u Francuskoj autobusom samo na vikend, te da nije dostavio kartu koju je trebao imati ako se namjeravao u Zagreb vratiti 8. siječnja.

On s druge strane tvrdi da je prve znakove viroze osjetio već 7. siječnja na skijanju, a zbog visoke temperature partner mu nije dao da putuje autobusom za Zagreb.

Branio se da mu je u Chambéryju utvrđeno da je razvio visinsku bolest boraveći na planini, a sutkinja je u nepravomoćnoj presudi temeljem medicinske dokumentacije zaključila kako nije zlorabio bolovanje.

Ocijenila je i da je angažiranje privatnog detektiva za praćenje u njegovo privatno vrijeme pretjerano zadiranje u privatni život.

POGLEDAJTE VIDEO: Svaki radnik bi ga za šefa poželio! Anel iz BiH je svoje djelatnike poveo na kolektivni odmor u Egipat, javili su se za RTL