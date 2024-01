Hrvati muku muče s podstanarstvom, a ponekad situacija eskalira: Stručnjak objasnio kako se zaštititi

Iskustva najmodavaca i najmoprimaca često pune medijske stupce. I jedni i drugi se susreću s problemima. Vlasnici stanova obično se žale na neuredne stanare koji im demoliraju nekretninu, nagomilane dugove za režije, neplaćene najamnine. S druge strane, i stanari su poprilično ljuti na vlasnike koji ih masovno provjeravaju, ne žele ništa uložiti i nekretninu ostavljaju derutnu, a usput dižu cijene.

Često takve priče završavaju na sudu, a neki epilog čekaju godinama, narušenog zdravlja, praznog budžeta. O problemima i jednih i drugih progovara stručnjak za nekretnine Boro Vujović iz Operete.

Koji su najveći problemi najmodavaca i najmoprimaca?

"Najmodavcima je najvažnije da imaju solidnog najmoprimca koji će redovno izvršavati svoje obaveze i čuvati nekretninu od oštećenja i da sve bude u redu. To je najveći problem najmodavca. Najmoprimci se bore s problemom kako naći adekvatnu nekretninu koja je opremljena, da nije bakin namještaj i po nekoj cijeni koja je prihvatljiva njihovom budžetu", kaže Vujović.

Kod iznajmljivanja, uzima se i polog u iznosu prosječnog najma. Ipak, moguće je da pojedini najmodavci traže i više?

"Moguće je da netko tko ima novi stan traži i više, i da traži i neke druge elemente osiguranja. Ako ste uložili i želite biti sigurni da netko neće izaći i ostaviti kaos pa da ga morate tužiti i imate probleme s tim", dodaje Vujović.

Zanimljivo je da je jedan veliki problem kod iznajmljivanja taj da vlasnici nisu baš naklonjeni kućnim ljubimcima s obzirom na to da kućni ljubimac može oštetiti namještaj. Na pitanje, izbjegava li se iznajmljivanje stanova obiteljima s djecom, Vujović kaže da su to individualni slučajevi i nije pravilo.

Često se u javnosti može čuti da najmodavci završavaju na sudovima zbog neplaćenih računa za režije, uništenih stanova i dugih dugovanja najmoprimca. Običan ugovor ništa ne vrijedi ako dođe do problema, a često niti ne postoji ugovor između dviju strana već je sve stvar dogovora.

"Uvijek je solemnizirani ugovor najbolja opcija. Po meni, ako nema ugovora, to je vrlo opasno. Najbolji je solemnizirani ugovor jer on ima snagu ovršne isprave i nabolje štiti najmodavce prije svega, ali tu je jasno sve definirano . Nema 'Nismo se dobro razumjeli' i po meni je to najbolje rješenje", rekao je Vujović.

