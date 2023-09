Hrvati se vratili s ljetovanja iz pakla, agencija će im nadoknaditi štetu: 'Znamo da su razočarani, ali...'

Putnici iz Slovenije i Hrvatske, kojima je ljetovanje u Egiptu ostavilo gorak okus u ustima nakon što su zapeli i tamo neočekivano ostali dan duže nakon što su im otkazana dva leta, uspjeli su se vratiti svojim kućama.

Nakon što smo objavili ispovijest Zagrepčanke Višnje koja nam je opisala detalje o ljetovanju iz noćne more, reagirali su iz turističke agencije Eti koja organizirala putovanje. Obećali su da će svi putnici po povratku u Sloveniju dobiti obavijest o naknadi štete u skladu sa zakonom.

Osvrnuli su se na činjenicu da su putnici ostali bez leta u trenucima kada su već stigli u zračnu luku te odradili sve potrebne kontrole. Putnici su u Ljubljanu trebali sletjeti u nedjelju iza 8 sati ujutro, no taj je let otkazan, a onda i drugi tijekom popodneva.

Iz agencije za Danas.hr kažu da su kašnjenja i otkazivanja letova neizbježan dio avio-prometa, a tvrde da su u suradnji s avio-kompanijom tražili alternative za drugi let, ali su svi kapaciteti bili popunjeni.

Svjesni su da je otkazivanje leta izazvalo razočaranje i stres među putnicima, no tvrde da je avio-kompanija "brinula o putnicima" te im "osigurala besplatni smještaj u hotelima s uslugom all inclusive".

Prema riječima gospođe Višnje, jedne od pedesetak Hrvata na spornom putovanju, to baš i nije bilo tako. Tvrdi da su djelatnici zračne luke prema njima bili bezobrazni te da su na njih počeli vikati i zajedno s policijom ih doslovno istjerali s aerodroma nakon što su se pobunili jer su se nakon drugog otkazivanja leta samo željeli konačno stići kući.

"Došla je policija s pištoljima i počeli su vikati na nas 'van iz aerodroma, ne možete ostati tu'. Tko želi ostati, baš nas briga koliko ćete tu ostati, nećemo vam dati ni hranu ni vodu", tvrdi razočarana Zagrepčanka koja se tada s ostatkom putnika vratila u hotel.

Iz agencije su također istakli da im je sigurnost putnika uvijek na prvom mjestu. Ipak, Višnja nam je ispričala da je dio putnika spavao na ležaljkama na otvorenom nekoliko sati nakon što im je propao prvi "check out" iz hotela te otkazan prvi let toga jutra.

Ipak, osim otkazivanja letova i činjenice da su u Egiptu ostali do ponedjeljka navečer te nisu stigli na posao, a djeca u školu, putnike je naljutila i loša komunikacija s predstavnicima agencije koja tijekom putovanja uopće nije funkcionirala. Iz agencije, s druge strane, ni riječi o tome.

Kako nam je ispričala Višnja, četiri je predstavnika agencije s njima su bili u Hurgadi, no kada je sve krenulo po zlu od njih nisu dobivali nikakve informacije. Tek bi koju važnu informaciju rekli jednom putniku koji bi onda svima ostalima to morao prenositi. Do zadnjeg časa nisu znali za otkazivanja letova, kad polijeću niti kada mogu računati na idući let.

Također, u zračnoj luci ih nisu dočekala dva predstavnika kao što je dogovoreno. Nakon toga je krenulo šestosatna drama tijekom koje su saznali da im je let otkazan, a na kraju su s aerodroma istjerani.

