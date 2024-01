Hrvatska se ponovno probudila 'smrznuta'. Prema podacima DHMZ-a u 7 sati ujutro najhladnije je bilo u Crnom Lugu, odnosno Nacionalnom parku Risnjak gdje je izmjereno -17,1 Celzijus dok je u Makarskoj najtoplije s 10,8 °C.

U Zagrebu je trenutno -11, Split je na 'ugodnih 7, Rijeka na 0, a Osijek na 4 Celzijeva stupnja.

Vrijeme danas bit će sunčano, no u unutrašnjosti ujutro i dio prijepodneva mjestimice magla. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će umjerena i jaka bura, na udare ponegdje i olujna, slabjeti i popodne sa sjevera okretati na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od -1 do 4, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 6 do 10 te između 9 i 13 °C na obali i otocima", piše na stranicama DHMZ-a.

Na svu sreću ni jedna regija danas nije u crvenom, ali je nekoliko njih u narančastom, odnosno vrijeme tamo može biti opasno.

Foto: DHMZ DHMZ

