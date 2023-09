Hrvoj-Šipek: 'USKOK funkcionira i obavlja sve svoje zadaće, ne ovisi samo o jednom čovjeku'

Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj-Šipek rekla je u srijedu u Hrvatskom saboru da, iako se nitko nije javio na natječaj za ravnatelja USKOK-a, USKOK i dalje uredno funkcionira i obavlja sve svoje zadaće poručivši kako DORH i USKOK ne ovise samo o jednom čovjeku.

"USKOK i nadalje uredno funkcionira i efikasno obavlja svoje zadaće što je vidljivo iz statističkih i drugih pokazatelja", rekla je Hrvoj Šipek na saborskom Odboru za pravosuđe na kojem se raspravljalo o izvješću o radu državnih odvjetništava u 2022.godini temeljem prikupljenih oporbenih potpisa.

Poručila je i da DORH i USKOK ne ovise o jednom čovjeku već o radu 800 ljudi i dužnosnika koji su u DORH-u te o organizaciji i postojećem sustavu.

Time je odgovorila na upit predsjednika tog Odbora Mišela Jakšića kojega je zanimalo koji će biti daljnji smjer rada USKOK-a te je li se što pomaknulo vezano uz otkrivanje zašto su 'pukle' mjere u slučaju Josipe Rimac i Dragana Kovačevića.

Hrvoj Šipek rekla je da nije točno ono što se u javnosti špekuliralo zbog nejavljanja na natječaj za ravnatelja Uskoka tj. da se radi o porazu, kapitulaciji i uništavanju institucije. Vezano uz postupak imenovanja ravnatelja USKOK-a pojasnila je da je on isti od osnivanja Uskoka do danas.

"Nisam nikoga pozivala jer bi se tada suočila sa špekulacijama da ja, kojoj ističe mandat iduće godine, ostavljam svoje ljude koji će ostati raditi u USKOK-u sl.", kazala je.

Smatra i da razlog zašto se nitko nije javio na natječaj može biti i činjenica da se radi o odgovornoj i zahtjevnoj dužnosti, da se način rada bitno razlikuje u odnosu na rad u redovnim državnim odvjetništvima te što USKOK Uskok djeluje u četiri grada i neki ljudi koji bi se javili ne bi se željeli preseljavati. Uz to, kazala je, ostaje i vrlo malo prostora za obitelj.

Vezano za 'pucanje' mjera u slučaju Rimac i Kovačević kazala je da je od policije zatraženo da se to utvrdi ali do danas to nije utvrđeno.

HDZ-ovog Dražena Bošnjakovića zanimalo je li, kao se često sluša, 'aparat' u rukama vladajuće stranke i radi li po diktatu kako joj se kaže, što je Hrvoj Šipek negirala.

"Nikada nisam bila pod ničijim utjecajem. Svoj posao obavljam zajedno s kolegama u Državnom odvjetništvu na svim razinama tako da se odluke donose isključivo na temelju utvrđenih činjenica i zakonito pribavljenih dokaza. Utjecaja nema", poručila je.

Istaknula je i kako predugo radi, a da bi potpadala na bilo čiji utjecaj. Također, niti od jednog kolege nije čula da se žalio da je netko utjecao na njih.

Tijekom rasprave oporbeni zastupnici upozorili su na politiku potkapacitiranja i urušavanja institucija ali i pozvali Hrvoj Šipek da se bori za svoje ljude kako joj se ne bi dogodilo da se na natječaj za ravnatelja USKOK-a nitko ne javi.

"Poruka koju je to odaslalo u javnost je da ne postoje ljudi koji bi se htjeli izložiti jer sustav niti će ih štititi, niti će ih dovoljno za to nagraditi", rekla je Sandra Benčić (Možemo). Smatra i kako nije normalno ni u jednoj zemlji da se na tako bitne funkcije nitko ne javlja.

Uršu Raukar Gamulin (Možemo) zanimalo je što je osobno učinila da se stanje počne mijenjati i da zaposleni u USKOK-u i DORH-u imaju bolje uvjete rada, a glavna državna odvjetnica kazala je da se, otkako je na čelu DORH-a, redovito održavaju sastanci s ministrom pravosuđa i njegovim najbližim suradnicima na kojima se analiziraju svi materijalni i financijski problemi koje imaju.

Podnoseći izvješće Hrvoj Šipek je rekla da je u državnim odvjetništvima na kraju godine bilo zaposleno ukupno 1824 osobe, državno odvjetničku dužnost obnašala su 43 državna odvjetnika te 778 zamjenika, a 181 mjesto zamjenika je bilo nepopunjeno.

Zabrinjavajućim smatra to što u prošloj godini nije bilo zapošljavanja novih vježbenika pravne struke, a dobna struktura dužnosnika nije dobra jer je čak 49 posto dužnosnika starije od 50 godina.

Odbor je većinom glasova zaključio da se izvješće glavne državne odvjetnice prima na znanje.

