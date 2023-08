'SPASI ŽIVOT' I bolnici u Osijeku nedostaje zaliha krvi. Crveni križ pozvao dobrovoljne darivatelje svih krvnih grupa

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

'Zalihe svih krvnih grupa manje su od optimalnih, pa stoga pozivamo sve dobrovoljne davatelje, a i one koji to još nisu do sada bili, da se odazovu apelu i time zajedno omogućimo redovito liječenje svim našim pacijentima u potrebi za transfuzijom', napisao je osječki Crveni križ