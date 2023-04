Incident na suđenju za poginule radnike HE Plato. Otac poginulog radnika udaljen iz sudnice

Završena su saslušanja pojedinih svjedoka u vezi s tragedijom koja se dogodila prije više od četiri godine u hidroelektrani u Platu blizu Dubrovnika.

U toj nesreći su preminuli Davor Pozniak, Mato Maškarić i Ivica Zvrko, koji su bili zaposlenici HEP-a.

Tijekom sudskog procesa, otac preminulog Pozniaka je zbog neprimjerenog ponašanja udaljen iz sudnice te mu je zabranjeno prisustvovanje suđenju do njegovog okončanja, piše Dubrovački dnevnik.

„To su ljudi koji su proživjeli najgoru moguću tragediju i bili su isprovocirani komentarom jednog od članova javnosti. Oni su reagirali, sudac ih je upozorio, a istina je kako je sudac zadužen za red u sudnici. Rekao je kako su oni javnost, što je gospara Pozniaka dodatno iziritiralo jer se smatra žrtvom, a ne javnošću. Rekao je nekoliko neprimjerenih riječi koje su mu zaista izletjele, vjerujem van njegove volje, a koje su uvrijedile suca koje je potom izrekao mjeru zabranje prisustvovanja suđenju do okončanja postupka“, rekla je za Dubrovački dnevnik odvjetnica Doris Košta koja zastupa dio oštećenika i obitelji stradalih u ovom slučaju.

Izražavajući svoje mišljenje o događajima u sudnici ovog tjedna, Košta je izjavila da je šokirana velikim kaosom i nedostatkom organizacije u HEP-u.

"Ako ste upoznati sa spisom, ovo je nekakav očekivani tijek, no kada čujete iskaze pojedinih svjedoka, tada ta realnost postaje još strašnija. Zaprepaštena sam količinom nereda, neorganiziranosti, netransparentnosti u okviru poslovanja HEP-a, pogotovo kad u obzir uzmemo kako je to ipak državna firma", istaknula je Košta koja je posebno naglasila nedostatak građevinske dozvole za projekt obnove hidroelektrane koji je uključivao opsežne radove.

"Radi se o objektu koji treba biti vrlo štićen u svakom smislu, a spoznali smo kako su osobe rukovodile realizacijom tzv. revitalizacije hidroelektrane bile osobe bez stručnih sprema i bez iskustva. Nije bilo nadzornog odbora, nije bilo građevinskog dnevnika, a u tu sanaciju je utrošen višemilijunski iznos. To je jedna krajnja netransparentnost. Je li se iza toga krije još nešto dublje, pogotovo kad u obzir uzmete činjenicu kako je izbjegnuto ishođenje građevinske dozvole? Jer ako se građevinska dozvola ishodi, ona na snagu stupaju neki vrlo strogi postulati poslovanja. To HEP-u očito nije odgovaralo i oni su pošto-poto iskoristili svaku priliku da to izbjegnu pa su zatražili od ureda državne uprave u Dubrovniku izdavanje uporabne dozvole kako bi ozakonili radove koji nemaju veze s revitalizacijom jer su traženi po zakonu o legalizaciji", dodala je odvjetnica i napomenula kako se više ljudi trebalo naći na optuženičkoj klupi.

"I dalje smatram kako su tu trebali biti neki ljudi koji optužnicom nisu obuhvaćeni jer je krajnje neprihvatljivo da osobe koje su direktno utjecale na sve radnje glede revitalizacije, a nisu postupale u skladu sa zakonom, budu neokrznute. Ako se osnovana sumnja potvrdi, to ne znači kako se njih neće ohuhvtiti u nekom drugom postupku. A što se tiče HEP-a, smatram kako se ne može dogoditi niti jedno svjetsko čudo koje bi ih moglo izuzeti od kaznene odgovornost. Ukazuje se ovdje cijelo vrijeme kako su se dogodili određeni propusti drugih subjekata, od projektanata do izvođača, no HEP je taj koji je imao sve ovlasti i mogućnosti staviti pod nadzor i kontrolu, ali to jednostavno nije htio napraviti", rekla je Košta.

Suđenje će se nastaviti u lipnju, a kao svjedoci će se pojaviti Ivo Miletić, koji je u vrijeme tragedije bio direktor Hidroelektrane Dubrovnik u Platu, njegov sin Pero, koji se u svjedočenjima spominje kao osoba zadužena za nadzor nad građevinskim radovima, uključujući i ugradnju valovitog poliestera u strop. Također će svjedočiti Ivo Lise, koji se spominje kao osoba zadužena za zaštitu na radu i zaštitu od požara, te Teo Sekondo, koji se u svjedočenjima spominje kao osoba koja je bila obraćana u slučaju problema i koju su radnici kontaktirali.

"S obzirom na to kako i obrana i tužiteljstvo vrlo temeljito ispituju, evidentno je kako će nam za svakog od tih svjedoka biti potreban jedan radni dan. Vrlo su to bitni, no vidjeli smo kako većina rukovoditelja u postrojenju koji su dosad ispitani 'nisu znali ništa'. Nitko ne zna zašto, nitko ne zna kako… Nevjerojatno je sve ovo!", zaključuila je Košta.