Ranije je objavljena vijest kako su sve životinje koje se nalaze u Zoološkom vrtu u Zagrebu nakon jučerašnjeg nevremena žive i neozlijeđene, no zoološki vrat svoja vrata neće tako skoro otvoriti. Naime, pretrpio je značajnu štetu i bit će zatvoren do daljnjeg. Kako unamo od ranije, u manjoj je mjeri oštećena nastamba snježnih sova zbog čega su one premještene u drugi prostor. Također je objavljeno i kako je Zoološki vrt danas zatvoren za posjetitelje. "Radi se na uklanjanju posljedica jučerašnjeg nevremena – raščišćavanju srušenih stabala i drugih uništenih biljaka", kazali su i dodali kako će vijest o ponovnom otvorenju biti objavljena na društvenim mrežama.