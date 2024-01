"Po nas je došao kombi u kojem nije bilo sjedala. Morali smo čučati, a više je osoba povraćalo. Tražili smo da otvori prozor, no vozač nas nije slušao. U jednom trenutku sam uočio plava rotacijska svjetla, a vozač je ubrzao. Bježao je policiji. Drugi su mu putnici vikali da stane, no on se nije obazirao. U jednom trenutku je došlo do jakog udarca i kombi se zaustavio. Ovom vozaču kombija, koji je pričao jezikom sličnom ruskom nismo dali novac. Agentu koji mi je dogovorio put od Grčke do Belgije u Istanbulu sam dao 4000 eura", izjavio je za 24 sata jedan od migranata koji je bio u kombiju s još 31 migrantom tijekom potjere koja je završila u Kustošijanskoj ulici u Zagrebu.

Podsjetimo, Moldavcu koji je u kombiju krijumčario 31 migranta te bježao policiji određen je istražni zatvor. Sumnjiči se za krijumčarenje ljudi, obijesnu vožnju, dovođenje u opasnost općeopasnom radnjom i oštećenje tuđe stvari.

Policija ga je uočila na autocesti A1 nakon čega se dao u bijeg, a u Zagrebu se zabio u blokadu.

Osim migranta koji je iz Gaze krijumčarskom rutom krenuo do Belgije, u kombiju je bio i Egipćanin koji je iz svoje domovine otišao lani. Iz Katra je stigao u Srbiju gdje je dobio vizu. Zatim je čamcem nastavio u BIH. Boravio je u kampu "Lipa" gdje je upoznao Afganistanca koji mu je ponudio da za 500 eura organizira put do Slovenije.

"S njim i još 30-ak ljudi prešao sam pješice preko brda u Hrvatsku, a bijeli kombi dočekao nas je u šumi", ispričao je Egipćanin.

Sirijac je s druge strane platio 1500 dolara da ga prebace u Tursku gdje je istoj osobi dao još 2000 eura za put do Srbije.

"U tom kombiju je bilo puno ljudi, a kada je vozač počeo voziti prebrzo, molili smo ga da stane, no on nije htio. I onda smo udarili u nešto", ispričao je Sirijac.

Pomoćnik glavnog ravnatelja policije i načelnik Uprave Zoran Ničeno ranije je otkrio da su malo iza tri sata u noći dobili dojavu da kombi prevozi migrante po autocesti A1 prema Zagrebu. Na jednom dijelu autoceste su ga pokušali zaustaviti, ali nije stao. Na naplatnim kućicama u Lučkom probio je rampu i nastavio bježati. Zaustavljen je u Kustošijanskoj ulici gdje je policija postavila blokadu s dva policijska vozila. Udario je u njih i tako se zaustavio.

