Iz Instituta objasnili tko i kakva je dupinka Mojmira: 'Prepoznatljiva je po oštrim perajama'

Naša voditeljica Mojmira Pastorčić jučer je saznala da je dobila imenjakinju - dupinku Mojmiru.

U RTL Direktu gost morski biolog Draško Holcer "poklonio" je dupinku Mojmiri, a oko toga su se danas oglasili i na stranici Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora.

"Dupine naravno ne možemo poklanjati s obzirom na to da su oni divlje i zakonom zaštićene životinje, no s obzirom na to da dobre dupine koje susrećemo u Jadranu tijekom naših istraživanja prepoznajemo ponaosob temeljem fotografija njihovih leđnih peraja, jednu lošinjsku dupinku imenovali smo po dragoj nam voditeljici", napisali su.

Objasnili su i što se sve zna o dupinki Mojmiri.

"Mojmira je dupinka koju često susrećemo s istočne strane Lošinja, prema Virskom moru i sjeverno-dalmatinskim otocima. Mojmiru smo prvi put s mamom Sonjom vidjeli 2014. Tad je već bila nešto veći mladunac pa pretpostavljamo da se rodila tijekom jeseni 2013. Mojmiru kao i sve naše dobre dupine prepoznajemo po obliku i jedinstvenim uzorcima koje vidimo na njihovim leđnim perajama – urezi, ogrebotine i ožiljci na leđnoj peraji stvaraju jedinstveni izgled koji bi mogli usporediti s otiskom prsta kod ljudi", napisali su.

"Iako ni Mojmira ni mama Sonja nemaju veće ureze na leđnoj peraji, obje su lako prepoznatljive po svojim izrazito izduženim i oštrim perajama (gotovo kao Mojmirini komentari). Od 2018. Mojmira se osamostalila i sad je često viđamo u društvu drugih mlađih dupina. Na slikama je možete vidjeti u društvu Lovre, Elle i njenog mladunce, Leap, a posebne „vragolije“ izvodila je s mladim mužjakom Malisom. I dok očekujemo Mojmirinog potomka, mama Sonja je 2022. dobila novog mladunca tako da je Mojmira je dobila sestru ili brata."

Foto: Plavi svijet Institut Plavi svijet Institut

Podsjetili su na aplikaciju Marine Ranger koja je dostupna za sve telefone i putem koje možete poslati fotografije i snimke dupina diljem Jadrana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dodaju kako preko njihovog Instituta i vi možete usvojiti dupina.

"Simboličnim usvajanjem nekog od naših dobrih dupina podupirete naš rad na očuvanju dobrih dupina Jadrana", napisali su.

POGLEDAJTE VIDEO: Gost Direkta o ugrizu kornjača: 'To je totalna iznimka, ali može vam otkinuti prst ili komad kože.' Što napraviti kada ju sretnete?