Iz najveće boli stvorili su nešto čarobno: Maja i Mirko opet kuhaju za male pacijente dubrovačke bolnice

Ušetati u restoran, naručiti što ti srce poželi – i uživati u vrhunskim jelima – potpuno besplatno. Zvuči kao san svih nas koji volimo dobar zalogaj. No, upravo će ovo biti moguće svim Dubrovčanima i onima koji se nađu na Jugu naše zemlje u subotu, 25. studenoga – a sve zahvaljujući bračnom paru, Maji i Mirku Andrić, koji su pokrenuli humanitarnu akciju naziva ’24 sata bez kompromisa'.

"Akcija počinje u subotu, u šest sati ujutro, a završava sljedeći dan, također u šest ujutro. To je poseban dan u kojem naši gosti, koji dođu tog dana u restoran, nakon što lijepo pojedu i popiju ne plaćaju nama ništa, već svoje priloge ubacuju u zato predviđenu kutiju. Ako naruče dostavu ili kupe hranu za van, donacije se uplaćuju na račun naše Humanitarne udruge Saudade“, kazala je Maja za Ženu.hr.

Foto: Fabijan Drnas Fabijan Drnas

Jelovnik je i ove godine doista bogat, zadovoljni će biti i oni s najistančanijim nepcem, a izabrati neće biti lako. Dosad su se, kaže Maja, najviše tražili uštipci s kajmakom te fuže s tartufima, ali sigurno je da nećete požaliti ni ako naručite bilo što drugo s menija:

"Preporučili bismo i naše spring role od patke, pršut, pašticadu, ragu od janjetine, kozletinu, ribu, rolade od piletine i neizostavnu 'maminu sarmu'“.

A osim što će gosti uživati u vrhunskim jelima i tradicionalnim delicijama, učinit će i dobro djelo – jer novcem koji Maja i Mirko skupe svojom akcijom pomažu malim pacijentima dječjeg odjela Opće bolnice Dubrovnik.

"Do sada smo od prikupljenih donacija kupili tri CTG uređaja, stol za reanimaciju novorođenčadi, monitor vitalnih funkcija za nedonoščad i pulsni oksimetar. Ove godine bolnici trebaju manometri, infuzatori, EKG uređaj, a ako ostane sredstava vjerojatno ćemo preurediti jednu od prostorija koju djeca koriste dok su na liječenju“, kaže ova rođena Hercegovka koja je u Dubrovnik stigla na studij prije 20 godina – i ostala.

Maja se školovala za sasvim drugo zanimanje, ali ljubav prema kuhanju bila je jača. S druge strane, njezin suprug Mirko u ugostiteljstvu je cijeli život, a otvorio je i njihov restoran s vizijom da gosti koji dođu u konobu dožive nezaboravno gastro iskustvo. Konoba Veranda u Orašcu sada je njihov obiteljski posao čije je zaštitno lice, kaže Maja, njihov petogodišnji sin Ante, ponos svojih roditelja.

Foto: Fabijan Drnas Fabijan Drnas

Upravo konoba Veranda središte je zbivanja akcije ’24 sata bez kompromisa', a ondje se već zahuktavaju pripreme za velik dan koji će, kao i prethodnih godina, za obitelj i prijatelje biti vrlo zahtjevan. Naime, već 6 godina zaredom, Maja i Mirko razveseljavaju svoje sugrađane i putnike namjernike.

Odavanje počasti bebi Nini Mariji i svim anđelima koji su otišli prerano

Akcija ’24 sata bez kompromisa' njihov je način kako su svoju bol i tugutransformirali u jednu pozitivnu priču koja grije srca. Naime, bračni par Andrić zadesila je najveća tragedija koju roditelji mogu zamisliti, ubrzo po rođenju izgubili su svoju kćerkicu:

"Gubitak naše djevojčice, Nine Marije, sa samo dva mjeseca i jedan dan nagnao nas je da na toliku bol odgovorimo s nečim snažnim i pozitivnim. Iz najveće boli uspjeli smo stvoriti neštočarobno: dan u kojem se svi osjećaju povezano i posebno. Naša Nina Marija imala jako rijedak tumor leđne moždine, prvi takvog tipa i stadija u Republici Hrvatskoj. Tumor joj je otkriven tek po rođenju. Bilo je to nešto što je raslo u njoj od samog začeća. A s obzirom na to da je trudnoća bila uredna, nije bilo nikakvog razloga da itko posumnja u to da u njoj raste nešto tako grozno“, ispričala nam je Maja koja ovim putem još jednom želi reći veliko 'hvala' medicinskim sestrama i liječnicima na odjelu dječje onkologije KBC-a Zagreb.

Nakon ovog životnog udarca, bračni par Andrić odlučio je fokusirati se na ono što najviše voli – kuhanje. Svi oni koji su kušali njihova jela znaju da su njihovi specijaliteti spravljeni s velikom ljubavlju. Zato ne čudi što je i odaziv na akciju ’24 sata bez kompromisa' svake godine sve veći.

Foto: Privatni album / Žena.hr Privatni album / Žena.hr

"Samim time i iznos koji skupimo je sve viši. A ruke što punije, nama draže. Samo neka dođe što više ljudi, da učinimo što bolje i ljepše djelo, svi zajedno. Toliko dobrote, osmijeha, zagrljaja, pjesme i ljubavi tog dana prođe kroz restoran da bi mogli i tri dana u komadu odraditi", s osmjehom kaže Maja čiji je današnji moto da 'život treba živjeti punim plućima'.

"Za nas, našu obitelj i prijatelje ova akcija je odavanje počasti našoj bebi, našoj Nini Mariji te svim anđelima koji su otišli prerano. S tim našim humanitarnim činom šaljemo joj zagrljaj na Nebo, da zna da je volimo najviše na svijetu“, kažu Maja i Mirko za Ženu.hr te još jednom pozivaju sve da ove subote dođu u njihovu konobu, kušaju njihova jela i postanu dio njihove priče koja tako uspješno spaja dobru hranu i dobra djela.

