SDSS neće doći u Škabrnju i Vukovar ove godine i to nakon bunta jednog dijela mještana te najave članova Domovinskog pokreta da će živim zidom spriječiti da bace vijence u Dunav kao sjećanje na žrtve rata.

Na današnjoj konferenciji za novinare Anja Šimpraga, potpredsjednica Vlade, potvrdila je da SDSS ove godine neće biti u Koloni sjećanja.

"Trebali smo i htjeli biti na Dunavu za sve žrtve hrvatske i srpske nacionalnosti koji su skončali u njemu, na Ovčari i u pravoslavnom hramu svetog Nikole. Trebali smo i htjeli smo sutra biti u Koloni sjećanja u Vukovaru u Škabrnji. Danas vidimo da to ne trebamo. Ne zato što su naša srca drugačija ili što smo se uplašili prijetnji i što nismo u stanju otrpjeti uvrede, to slušamo i inače mnogih godina. Ne možemo i ne trebamo biti tamo, zato što se našu potrebu za iskazivanjem pijeteta prema žrtvama i poticanje pomirenja među živima, pretvara u povod za fizičkim obračunavanjem. I danas pozivamo sunarodnjake, Srbe i Srpkinje u vukovarskom i benkovačkom kraju da zapale svijeću za naše sugrađane koji su ubijeni ili nestali u ovim krajevima. Pozivamo ih da to čine svaki put kad pale svijeću i za vlastita iskustva stradanja, da time grade mir i dostojanstvo", rekla je Šimpraga.

