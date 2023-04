Iznijeli detalje uspješne detonacije mine: 'Imala je 1,1 tonu, balonima smo je digli s dna'

U nedjelju je uspješno neutralizirana mina koja je zaostala iza Drugog svjetskog rata u riječkoj luci, a nakon što je akcija uspješno provedena Stožer civilne zaštite iznio je detalje kako je to izgledalo na konferenciji za novinare.

Naveli su da su eksplozivnu napravu detonirali na 8300 metara od kopna, mjesto gdje su aktivirali minu osigurano je plovilima u promjeru od 7000 metara.

Zapovjednik Jedinice specijalne i interventne policije Policijske uprave Primorsko-goranske Nenad Krasny iznio je kako je mina s eksplozivom i aluminijskim kućištem imala 1100 kilograma, da je cijelim putom do mjesta njene neutralizacije bila opasna.

Balonima su je podigli na dubinu od oko sedam metara, a potom su je teglili brzinom od 2 milje na sat.

Na konferenciju su pohvalili i ponašanje svih građana te službi koje su bile uključene u akciju te u pripravnosti.

"Građani su bili disciplinirani i pridržavali su se svih uputa", rekao je gradonačelnik Rijeke Marko Filipović. Podsjetimo, najuži centar grada bio je u potpunosti evakuiran, u tom području živi oko 500 ljudi. Za one koji nisu imali alternativni smještaj, on se osiguralo u Dvorani mladosti, no tamo je bilo svega 15-ak ljudi.

Od sinoć od 22 sata crvena zona bila je potpuno ispražnjena.

Akcija izvlačenja mine krenula je jutros u 6:09 sati, oteglili su je na sigurno mjesto u riječkom zaljevu te je detonirali u 13:15 sati. Minu su za tegljenje pripremili ronioci specijalne policije MUP-a.

Protubrodska mina iz Drugog svjetskog rata otkrivena je na morskom dnu u riječkoj luci tijekom infrastrukturnih radova potkraj lipnja, a dijelom je bila ukopana u muljevito dno.

Nakon što je cijela akcija završila, ponovno su se oglasile sirene.