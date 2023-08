Izvanredno stanje na nekoliko postaja! DHMZ objavio prognozu za vodostaje

Državni hidrometeorološki zavod objavio je jutros podatke o trenutnom stanju obrane od poplava.

Izvanredno stanje proglašeno je na postajama: Drava – Botovo; Mura – Mursko Središće, Goričan; Sava –Rugvica, Ustava Prevlaka, Dubrovčak.

Izvanredne mjere su na postajama: Drava – Novo Virje Skela; OK Lonja-Strug - Ustava Prevlaka; Retencija Žutica –CS Rožec.

Redovne mjere provode se na postajama: Česma – Česma ušće; Črnec - Ustava Črnec; Derivacijski kanal Črnec-Lonja - CS Lonja; Sava - Zagreb.

Pripremno stanje je na postajama: Donja Dobra - Lešće toplice; Drava – Vrbovka, Podravska Moslavina, Donji Miholjac, Osijek; Mala Neretva - Opuzen ustava nizv.; Odra – Odra; Retencija Lonjsko Polje – Ustava Trebež; Sava – Podsused, Preljev Jankomir, Crnac, Ustava Trebež, Jasenovac.

DHMZ je objavio stanje i prognozu vodostaja.

Sava

Vodostaji Save do Crnca su u opadanju s tendencijom opadanja, a dalje do Jasenovca su u porastu s tendencijom stagnacije. Nizvodno su vodostaji u porastu s tendencijom porasta. Vodostaji u gornjem toku su u domeni od srednjih do visokih voda dok su u donjem toku još u domeni od srednje niskih do srednjih voda.

Kupa

Vodostaji Kupe su u opadanju s tendencijom opadanja. Vodostaji su u domeni od srednje niskih do srednje visokih voda.

Mura i Drava

Vodostaji Mure su u stagnaciji s tendencijom stagnacije u domeni visokih voda.

Vodostaji Drave su u porastu s tendencijom porasta, u domeni od srednjih do visokih voda.

Dunav

Vodostaji Dunava su u porastu s tendencijom porasta. Vodostaji su u domeni srednje niskih voda.

Preventivna, redovna i izvanredna

"Obrana od poplava može biti preventivna, redovna i izvanredna. Preventivnu obranu od poplava čine radovi redovnog održavanja voda i zaštitnih vodnih građevina u cilju smanjenja rizika od pojave poplava", piše na stranicama Hrvatskih voda.

"Redovnu i izvanrednu obranu od poplava čine mjere koje se poduzimaju neposredno pred pojavu opasnosti od plavljenja, tijekom trajanja opasnosti i neposredno nakon prestanka te opasnosti, s ciljem smanjenja mogućih šteta od poplava", nastavljaju.

Treba pratiti prognoze

Vodostaji rijeke Save u gornjem toku su u opadanju, a u nizvodnom dijelu vodostaji rastu i slijedi njegovo zadržavanje na višim razinama tijekom sljedećih dana, piše DHMZ.

Vodostaji rijeke Mure u uzvodnim dijelovima sliva susjednih država opadaju tako da će je smanjena količina dotoka koja se ulijeva u Dravu, ali s obzirom na izrazito visoke vodostaje Drave i tendenciju daljnjeg rasta vodostaja potrebno je pratiti prognoze i razvoj situacije na terenu.

Današnja prognoza ukazuje na moguće obilnije oborine na području Dalmacije i njenog zaleđa koje mogu uzrokovati pojavu bujičnih i urbanih poplava. Posebna pozornost je potrebna na opožarenim područjima jer su iznimno ranjiva na bujične poplave.

