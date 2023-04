Jandroković isključio Sačiča iz rada Sabora. Beljak: 'Mene je kukavički izbacio na tri-četiri dana'

Zastupnik Željko Sačič (HS) prozvao je u srijedu predsjednika Sabora da ga je na "najgrublji i najvulgarniji način“, protuustavno i protuzakonito, za vrijeme stanke, a ne u raspravi, na dva dana isključio iz parlamentarnog rada.

"To do sada nije viđeno, Jandroković je prvo proglasio stanku, krenuo prema izlazu, a kad smo kolega Beljak i ja glasno komentirali, vratio se i u pauzi me na dva dana izbacio s rasprave“, požalio se zastupnik novinarima nakon izbacivanja iz Sabornice.

Tvrdi da je Jandroković rekao saborskoj straži da neće "pokrenuti“ sjednicu dok je on u dvorani, pa je onda izašao i odmah napisao prigovor Odboru za Ustav i Poslovnik da se žurno poništi ta "nezakonita, tiranska odluka“.

Ne može se predsjednik Sabora tako ponašati prema zastupnicima, naglasio je Sačić.

Beljak: Morao sam reagirati

Jandrokovićeve poteze žestoko je napao i Krešo Beljak (HSS), izvrijeđavši ga pritom.

"Mene je kukavički izbacio na tri-četiri, više ni ne znam, dana, a da se uopće nisam javio za riječ“, kazao je.

Objasnio je kako je dignuo povredu Poslovnika, jer je htio stati u Sačićevu obranu. "Htio sam upozoriti na ton kojim je ta podla kukavica od Jandrokovića razgovarao s generalom HV-a i jednim od najvećih heroja Domovinskog rata, Sačićem“, rekao je Beljak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kaže kako neće dopustiti da predsjednik Sabora "svoje osobne frustracije“ liječi na generalima i herojima Domovinskog rata.

Gradonačelniku Sinja zabraniti su da govori jer to nije u temi, generala Sačića prekinuti u pola njegova izlaganja, morao sam reagirati, kazao je Beljak dodavši kako je saborska straža došla da ih iznesu van, ali da to nisu htjeli dopustiti pa su izašli sami.

Bulj: Udar na demokraciju

Ovo što rade Gordan Jandroković i HDZ je udar na demokraciju, ocijenio je Miro Bulj (Most), prozivajući ih da su u Sabor uveli verbalni delikt i zabranjuju govoriti neistomišljenicima.

"Ovo je dno dna demokracije", kazao je Bulj prozivajući predsjednike Sabora i Vlade, saborsku većinu i Milorada Pupovca (SDSS) da su uveli diktaturu, a danas žele uvesti i verbalni delikt kroz ubrzanu proceduru izmjena Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, čemu se oporba usprotivila.