Jandroković o izbornim jedinicama: 'Oporba je ponovno izgubila političku igru koju su pokušali odigrati'

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković potvrdio je da se nalazimo u svojevrsnom pravnom vakuumu zbog Zakona o izbornim jedinicama, te poručio da se nikada nije dogodilo da Predsjednik nije potpisao Zakon, a oporbu optužio za lov u mutnom.

„Hrvatski sabor je 28. rujna donio Zakon o izbornim jedinicama. Odmah nakon toga, kao i svaki put, po proceduri to je upućeno u Ured predsjednika Republike i zaprimljeno u ranim popodnevnim satima. Očekivali smo da će predsjednik potpisati jer su u takvim situacijama, kada su bili kratki rokovi, ni jednom do sada nismo imali problem da predsjednik nije potpisao. Bilo je čak situacija gdje se potpisivalo u jednom danu jer predsjednik brine o usklađenom djelovanju državnih tijela”, kazao je Jandroković na konferenciji za novinare.

Ustavni sud je kazao da postojeći zakon vrijedi do 1. listopada i mi smo, pojašnjava, u dobroj vjeri napisali da novi stupa na snagu 1. listopada kako ne bismo imali pravni vakuum.

Bilo nam je sumnjivo

„Međutim, vidjeli smo do 1. listopada da Predsjednik nije potpisao navedeni zakon i tada nam je postalo malo sumnjivo zašto se je to dogodilo. Imali tu neke namjere ili savjetnici predsjednika Republike nisu prepoznali da se to treba napraviti do 1. listopada? Ili možda nisu znali da ako zakon koji stupa na snagu 1. desetog, ako se ne objavi u Narodnim novinama, neće stupiti na snagu i doći ćemo u stanje moguće neustavnosti”, zapitao je.

Kako 1. listopada nije potpisano, čekali smo hoće li predsjednik u roku od osam dana na što ga obvezuje Ustav, potpisati taj akt i on je to potpisao jučer, kada je i objavljeno u Narodnim novinama, dodao je.

Već smo tada znali, kada je objavljeno, da ćemo najvjerojatnije morati ići ponovo u raspravu i izglasavanje tog zakona, iako ustavnopravni stručnjaci imaju podijeljena mišljenja, ali da bismo izbjegli bilo kakva tumačenja da nešto nije ustavno, logično je da se ide u izmjenu zakona, članka koji se odnosi dana stupanja na snagu. Vlada će to napraviti vrlo brzo, a Hrvatski sabor vrlo brzo raspraviti i ponovno izglasovati Zakon o izbornim jedinicama, najavio je šef parlamenta.

Tko se prvi uhvatio u mišolovku

„Još nam je jedna stvar bila interesantna. Kada smo zamijetili da nije potpisano u roku, sumnjali smo imali tu namjere ili se radi o neznanju savjetnika predsjednika Republike. I čekali smo da vidimo, nakon što je objavljeno, tko će se prvi uhvatiti u mišolovku. I tko se uhvatio u mišolovku, pa kao i uvijek - Most. Prvi je izišao s time, vidljivo pripremljen da zna o čemu se radi. Nakon toga su reagirali Peđa Grbin pa Sandra Benčić i onda nam se slika polagano slaže.

Dakle, ako nije potpisano u roku, a moglo je biti potpisano, ako su ovi naši kolege tako brzo istupili i dosta usuglašeno argumentirali ono što se dogodilo, moglo bi se tu zaista raditi o političkoj smicalici, koja je prozirna, ali već više puta viđena od navedenih aktera”, ustvrdio je.

Kazao je da je Predsjednik imao tri dana za potpisati Zakon, a njegovi suradnici, ako predsjednik nije na to obratio pozornost, morali su znati da Zakon treba biti objavljen u Narodnim novinama do prvog listopada.

„Imao je tri dana, koliko sam pratio, 29. rujna je bio u Zagrebu, tada se i rukovao s ministrom Banožićem, dakle, bio je tu i mogao je potpisati Zakon. A da će on ići namjerno na roku od osam dana i da neće potpisati, to se nijednom, koliko ja znam, nije dogodilo. Nijednom nam se nije dogodilo da zbog potpisa predsjednika Republike dođemo u situaciju da nam neki zakon bude, može biti, neustavan”, upozorio je.

Zašto smo mi trebali voditi računa hoće li on eventualno opstruirati? To niti je njegova zadaća, niti se to ikada dogodilo, a Hrvatski sabor i Vlada su sa svoje strane napravili sve što je trebalo učiniti, kazao je.

Vrlo je jasno, ističe, gdje je odgovornost, koji su motivi, to će pokazati idući dani, ali postoji sumnja nakon današnjih nastupa kolegica i kolega iz saborske oporbe da su htjeli opet nešto loviti u mutnom i prebaciti odgovornost na vladajuću većinu i Vladu. Međutim, to je toliko prozirna, jeftina i naivna smicalica na koju se, naravno, nitko nije uhvatio, poručio je.

Vakuum neustavnosti

Jandroković je potvrdio da smo sada u vakuumu neustavnosti, ali, kaže, idemo biti realni, jer se Zakon ne konzumira u ovom vremenu jer nema izbora pa nema nikakve štete.

„Ništa se stvarno nije dogodilo i neki ustavnopravni stručnjaci misle da se zato i ne radi se o situaciji neustavnosti, ali da bismo izbjegli bilo kakve interpretacije i bilo kakve sumnje ići ćemo na donošenje novog zakona vrlo brzo. Očekujem da će Vlada već idući tjedan donijeti izmjene tog zakona, promijeniti datum stupanja na snagu, a mi ćemo odmah u Saboru nakon toga provesti raspravu i glasovati, i to će se događati u idućih maksimalno dva do tri tjedna”, najavio je.

Nema nikakvih štetnih posljedica zbog toga što će zakon stupiti na snagu desetak ili dvadesetak dana kasnije, a oporba koja kontinuirano pokušava opstruirati još su jednom izgubili političku igru koju su pokušali odigrati, poručio je Jandroković.

POGLEDAJTE VIDEO: Izborne jedinice su važna ,ali mogu biti i seksi tema: Pogledajte kako