Jandroković o plaćanju troškova navijača iz grčkih zatvora: 'Država mora brinuti o svojim državljanima'

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković izjavio je u nedjelju, u povodu puštanja dijela hrvatskih navijača iz grčkih zatvora i pokrića troškova njihova povratka, kako je država dužna brinuti o svojim državljanima.

"Obaveza je države da brine o svojim državljanima a što će biti kasnije to će se riješiti u uobičajenoj proceduru", kazao je Jandroković nakon što je predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio da je veleposlanstvo RH u Ateni dobilo naputak da pokrije cijeli paket troškova za njihov povratak, ako nemaju sredstava.

Rekao je da je odluka o puštanju 31 navijača donesena u petak, manje od 20 obratilo se veleposlanstvo a neki od njih su tražili potporu da im se daju financijska sredstva da kupe karte kako bi se vratili u Hrvatsku.

"Država mora skrbiti o svojim državljanima koji se zateknu u inozemstvu i upadnu u probleme, bilo da se to dogodi njihovom odgovornošću ili iz nekih drugih okolnosti. Ovo je situaciju u kojoj je više od sto hrvatskih državljana zatvoreno u Grčkoj. Konačno je došao trenutak da se jedan do njih vraća. Nadam se da će se to nastaviti u idućim danima i tjednima", rekao je Jandroković.

Osvrnuo i na 24. obljetnicu smrti prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana rekavši kako je on imao sposobnost da svoju ideju o stvaranju hrvatske države pretvori u stvarnost.

"Franjo Tuđman je po meni najveći hrvatski političar. On je imao sposobnost da svoje ideje pretvori u stvarnost, živio je hrvatsku državu, sanjao je i ostario svoj san", rekao je predsjednik Hrvatskog sabora.

"Prošli smo od tada težak put, bili smo žrtva velikosrpske agresije, pobijedili u Domovinskom ratu, međunarodno se afirmirali, postali članicom Europske unije, NATO saveza, sigurni smo, napredujemo. Teško je procijeniti kako je Franjo Tuđman vidio Hrvatsku ali imamo brojna postignuća no moramo raditi i na onim stvarima u kojima bi još trebali biti bolji", rekao je Jandroković.

