Izlaz s autoceste kod Županje, ali i ulazak u hrvatsku adaptaciju svjetskog bestsellera '50 nijansi sive'. No za razliku od uzbudljive erotske drame, ova cesta izgleda kao dobra parodija ili projekt iz crtića 'A je to'. Pokušali smo izbrojati sve zakrpe na jednoj od slika i pogubili se negdje kad smo došli do broja 30. Nije imalo smisla, baš kao ni izgled ove ceste, ali njom svaki dan mnogi prolaze i vjerojatno mnogima prolazi glavom kako je ovo idealan put za što prije otići do servisera ili vulkanizera. No ova cesta nije jedina sa zakrpama. Svojih 50 nijansi sive ima i Vukovar gdje državna cesta D2 na dionici Vukovar-Ilok baš zove da se vikne: 'Majko, moja! Što je ovo? Švicarski sir! Tužna je zemlja na istoku kad ni za asfalt nema'. Pogledajte galeriju za koju ne znamo je li smijati se ili plakati.