Jedan od začetnika digitalne pretplate za medije u Slovačkoj stiže na 11. SoMo Borac!

SoMo Borac powered by Httpool uskoro će u Zagrebu okupiti najveće stručnjake iz svijeta digitala na cjelodnevnoj konferenciji koja će se održavati u dva streama - media i advertising. Tvornica Kulture tako će 17. studenog postati IT mjesto za digitalnu zajednicu cijele regije, a nagradit će se najbolji radovi u 15 kategorija te Special mention by Httpool koju dodjeljuje glavni sponzor SoMo Borca.

Kao gost predavač na SoMo Borac stiže Tomáš Bella, suosnivač i web direktor neovisnog slovačkog dnevnog lista Denník N. Prije osnivanja Denník N, Tomáš je bio glavni urednik najvećeg pružatelja slovačkog web novinarstva, sme.sk, te suosnivač i prvi izvršni direktor tvrtke Piano, koja nudi softver za naplatu sadržaja izdavačima. Denník N postao je poznat po visokokvalitetnom i neovisnom izvještavanju, fokusirajući se na istraživačko novinarstvo, transparentnost i odgovornost. Bella i njegov tim u Denník N fokusirali su se na digitalni pristup novinarstvu, dajući prioritet online sadržaju i angažmanu čitatelja, a prvi su započeli s eksperimentiranjem održivih digitalnih poslovnih modela za medije u Slovačkoj. Tomášov angažman pozitivno je pridonio području novinarstva u Slovačkoj i širom svijeta.

U svom predavanju “Making people pay”, Tomáš Bell osvrnut će se na priču o maloj grupi novinara koja je krenula od nule i izgradila profitabilan poslovni model pretplate otporan na pritisak oligarha.

SoMo Borac najvažnija je nagrada za digitalne radove u regiji koja se dodjeljuje jedanaestu godinu zaredom, a suorganizator ovog događaja je i Hrvatska udruga digitalnih izdavača (HUDI). Konkurencija je iz godine u godinu sve jača, a stručni žiri sve brojniji. Nagrade se dodjeljuju u dva streama - SoMo Media koji okuplja digitalne izdavače iz najvažnijih regionalnih medija te SoMo Advertising koji okuplja zajednicu digitalnih marketingaša iz cijele regije.

