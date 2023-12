Jedva se probudila i odgovorila na SMS kojim su joj ukrali podatke: 'Morala sam sve kartice nanovo raditi'

"Primila sam poruku na mobitel, nisam znala tko je i automatski sam kliknula na link koji je bio u poruci. Izgledalo je kao da se radi o poveznici Hrvatske pošte. Tražili su me potom da ostavim svoje podatke i ponovno potvrdim adresu stanovanja jer mi ne mogu poslati paket jer podaci nisu potpuni. Navodili su i da moram platiti 50-ak centi. Pa sam to naivno i napravila", počela je svoju priču zagrebačka studetica koja je tijekom vikenda umalo postala žrtvom internetske prijevare.

Poruka koju je primila bilo je prvo što je vidjela ujutro još dok je ležala u krevetu. Priznaje, bila je pomalo snena i sve je nekako odradila automatski.

"Popodne mi je stigla nova SMS poruka da moja transakcija od 160 dolara nije uspjela.Unervozila sam se. Nisam ništa takvo naručila, kamoli platila. Odmah sam nazvala broj banke koji je dežuran 0-24, rekli su mi da se radi o internetskoj prijevari, da toga ima sve češće i da je najbolje blokirati karticu", govori nam studentica.

Iduće jutro kasnila je na posao koji radi honorarno, otrčala je u banku blokirati karticu. "Morala sam predati zahtjeve da mi naprave nove kartice, na sreću, nisam morala ništa platiti jer sam studentica", govori nam.

A upravo predblagdansko vrijeme poligon je za sve češće internetske prijevare jer mnogi često klikaju i online kupuju poklone, a policija svakodnevno objavljuje nove detalje o "još jednoj" internetskoj prijevari.

No prošlo je vrijeme kada se internetske prevarante zamišljalo kao hakere koji sjede u zamračenoj prostoriji s tri kompjuterska ekrana ispred sebe te tipkaju kodove koje običan čovjek ne razumije. Internetska prevara posao je kao svaki drugi, naši podaci kupuju se 'na veliko', u paketima od tisuće korisničkih podataka na crnom tržištu, odabire se vremenski period te teritorij unutar kojeg želite kupiti informacije.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell Sanjin Strukić/Pixsell

Stručnjaci za internetsku sigurnost navode da to može biti bilo koja država i bilo koji teritorij, od Hrvatske do Gvatemale ili Japana, a cijena naših podataka kreće se od par stotina do par tisuća eura.

Isto tako, ni prevara nije što je nekad bila. Nisu žrtve samo stariji ljudi koji padnu na prevaru putem telefonskog poziva, žrtve su sve češće i medijski pismeni mladi. Prevare se vrše vješto i spretno, a danas je to zbog mobitela "ušlo u kuću".

Tako se najnovija prevara vezala se za Hrvatsku poštu koja je na to i upozorila. Prevaranta se koriste imenom i logom Hrvatske pošte, tražeći potvrdu o adresi dostave paketa ili ponovni unos bankovnih podataka.

"Internetom kruži nova vrsta prijevare koja vodi na lažne stranice na kojima se prevarant predstavlja kao Hrvatska pošta i od korisnika pokušava ukrasti podatke o karticama. Prevaranti se prodavateljima putem oglasnika javljaju porukom te im šalju poveznicu na lažnu stranicu na kojoj prodavatelj može podignuti novac. Molimo korisnike da ne odgovaraju na poruke sa sumnjivim poveznicama te da ne otvaraju poveznice koje se u njima nalaze jer se time izlažu riziku od krađe svojih podataka", napisali su na stranici Hrvatske pošte.

Saša Aksentijević, sudski vještak za informatiku i telekomunikacije, otkrio je što se događa "iza kulise", na što paziti te koji su periodi opasniji od drugih.

Iako smo zbog filmova i serija zamišljali hakere kao neke inteligentne prevarante koji to rade na intrigante i komplicirane načine, to je zapravo biznis "as usual", rekao je Aksentijević.

"U biznisu kao takvom, šalje se tisuće i tisuće e-mailova na milijune adresa, automatizmom uz pomoć 'botova' - računalnih elemenata koji radnje izvršavaju samostalno. Od milijun mailova koji su poslani, dovoljno je da se 'uhvati' njih nekoliko i pošiljatelj je u plusu", objašnjava nam sugovornik.

Takvi mailovi mogu se izbjeći postavljanjem 'firewall-a' na svoje podatke, odnosno instaliranjem antivirusa na naše računalo i mobilni uređaj koje će profiltrirati takve pošiljatelje.

"Kako biste se zaštitili od ovih opasnosti, važno je postaviti sigurnosne postavke na svojim profilima, biti oprezan kod dijeljenja osobnih informacija, izbjegavati prijateljstva s nepoznatim osobama, te redovito pregledavati i ažurirati svoje postavke privatnosti. Također, važno je odmah prijaviti bilo kakve sumnjive ili neprimjerene aktivnosti na socijalnoj mreži kako bi se spriječilo širenje negativnih utjecaja, za što je moguće koristiti funkcionalnosti samih socijalnih mreža", naglašava Aksentijević.

Haker, Hakeri Foto: Thinkstock Haker, Hakeri Thinkstock

No, unatoč svim upozorenjima i savjetima, nekad nasjednemo na prevaru da nismo ni svjesni.

U vrijeme blagdana i Crnog petka, kada je internetska trgovina učestalija nego ostatkom godine, prevarantima je lakše doći do potencijalne žrtve. U primjeru prevare kada se prevarant predstavlja kao npr. Hrvatska pošta, veća je vjerojatnost da će mu netko odgovoriti i poslati svoje podatke, zato što veći postotak ljudi iščekuje neki paket za vrijeme blagdana ili Crnog petka, nadodao je Aksentijević.

Najučinkovitija obrana od ovakve prevare je obrazovanje potencijalnih žrtava, a svatko od nas može biti žrtva.

POGLEDAJTE VIDEO: SMS prijevari izloženi svi koji kupuju online! Hrvatska pošta: 'Nismo hakirani'