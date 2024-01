Jure nakon što je skinuo 47,1 kg: 'Žena je oduševljena, ponajviše mojom psihičkom promjenom'

Jure Dundović nije posustao nakon svog izlaska iz 'Života na vagi' i izgubio je 47,1 kilogram i 32,5 posto tjelesne mase, a za RTL.hr progovorio je o showu, odnosu s Ninom s kojom je imao konflikte te je otkrio što kažu supruga i posinak na njegovu transformaciju.

Kako bi ukratko opisao svoj put u 'Životu na vagi'?

Moj put u 'Životu na vagi' je bio stvarno šarolik od lijepih do ružnih trenutaka, od novih spoznaja do nekih grešaka koje sam tamo napravio, a i dobrih stvari koje sam tamo napravio. Greške su definitivno bili susreti s frižiderom, kojem sam pokleknuo puno puta, ali iz toga su stvarno došle neke spoznaje da imam problema s emocijama i emocionalnim prejedanjem. Taj frižider mi je pomogao da prihvatim svoje probleme, da ih po prvi put priznam samom sebi i da počnem raditi na tome.

U kakvom ste sada odnosu Nina i ti?

Sezona je bila obilježena konfliktima s Ninom. Sad smo u korektnim odnosima: 'bok, bok, dobar tek i doviđenja'.

Što žena kaže na tvoju promjenu?

Žena je oduševljena sa mnom, ponajviše mojom psihičkom promjenom. Rekla je da sam sazrio i konačno došao do nekog normalnog mentaliteta: gledam sebe, cijenim sebe, ponosan sam na sebe i naravno kilogrami koje sam izgubio su bili samo bonus.

Što kaže posinak na tvoju promjenu?

Mislim da je on moj najveći fan u cijeloj priči i da je on najviše sretan zbog mojih rezultata. Da, ostalo je još malo droba s kojim se on može malo poigrati, no sretniji je kada me vidi normalnijeg i možemo sada puno kvalitetnije provoditi vrijeme.

Kakvi su vam sada planovi, razmišljate li o djeci?

Proširenje obitelji je i dalje aktualna tema kojoj ćemo se sada nakon ovih silnih događanja više posvetiti, to nam je sad ajmo reći neki primaran cilj.