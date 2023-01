'Kad mobitel uđe u ruke istražitelja, teško je sakriti poruke. Obrisane se mogu vratiti'

Sudski vještak za telekomunikacije i eksperta za tajna prisluškivanja Đuro Lubura komentirao je najnovije slučajeve SMS afera.

Na pitanje, koliko je teško ili jednostavno odvojiti komunikaciju koja spada u kazneno djelo od one koja bi trebala biti sa strane (privatna), Lubura odgovara: "Svaki mobitel je nepresušan izbor informacija svakom istražitelju i, po mom mišljenju, Državno bi odvjetništvo trebalo utvrditi koji je sadržaj inkriminirajući i s kojim bi trebalo ići u kazneno djelo, a onaj koji nije bi trebalo uništiti svakako.

Na pitanje misli li da se to radi, da se privatni dio uništava, on odgovara da on nema informaciju da se to radi.

Kaže i tko sve ima uvid u drugi dio koji ne završi u optužnici: "Onaj tko je pretragu napravio, najčešće policija, i onaj tko je pretragu naručio, a to je najčešće Državno odvjetništvo."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Može li to što se ne uništi, a mnogi smatraju da se ne uništi nego da "negdje" stoji biti eventualno plod ucjena?

Ovaj stručnjak kaže da može. "Mislim da bi se čak na takav način mogla napraviti neka kaznena djela. Ako vi bez ikakve potrebe i razloga, zakonskog utemeljenja, držite nečiji sadržaj nekoga o privatnom životu, koje nemaju veze s kaznenim djelom, onda bi svakako trebalo razmisliti je li to zakonito."

Mnogi pričaju o porukama, pa i onima preko WhatsAppa, Vibera, Telegrama, Signala... Jesu li one stvarno toliko sigurne aplikacije? Iskustvo nas uči da izbrisane poruke nisu izbrisane. Lubura kaže da nas iskustvo uči da ništa nije sigurno.

"Vidite da ove poruke, koje vidimo u zadnjih dana, da su iz tih aplikacija. Ali jednom kad mobitel dođe u ruke istražitelja, teško (ih) je sakriti. Da, i obrisane poruke mogu se vratiti i pročitati", kaže Lubura. I to, nastavlja, s većine aplikacija.