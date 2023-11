Kako će Hrvati ovo preživjeti? U subotu praznik, a nedjelja (ne)radna. Evo kako će raditi trgovine

Zakon o trgovini nalaže da trgovine ne rade praznicima i blagdanima, a kako se dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara ove godine održava u subotu, trgovine taj dan neće raditi.

Uvođenjem neradnih nedjelja, svi dućani i trgovački centri imaju svoj poseban raspored kada su u pitanju radne ili neradne nedjelje.

Pa tako i dućani u Zagrebu poput Konzuma, Lidla, Spara, Plodina i Kauflanda imaju svoje radno vrijeme za ovu nedjelju.

Na internetskoj stranici Konzuma, mogu se vidjeti poslovnice koje će raditi u nedjelju, a možete ih pogledati i ovdje.

Spar poslovnice imaju mapu svih poslovnica te ovdje možete vidjeti njihovo radno vrijeme za nadolazeću nedjelju.

Lidl je objavio da će sve njihove trgovine u nedjelju biti otvorene.

Kako će raditi Plodine u nedjelju i koje je njihovo radno vrijeme možete pogledati ovdje.

Kaufland je objavio kalendar s radnim nedjeljama koji možete pogledati ovdje.

Arena centar na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje neće raditi, no u nedjelju centar će raditi redovnim radnim vremenom.

Trgovački centri poput Westgatea, City Centra One East i West, Avenue Malla u Zagrebu radit će u nedjelju, a radno vrijeme trgovina i drogerija može se provjeriti na njihovim stranicama.

Trgovački centar Portanova u Osijeku neće raditi za vikend.

Trgovački centri u Rijeci i Splitu neće raditi u subotu na Dan sjećanja. U nedjelju će raditi centri u Rijeci, no u Splitu neće raditi Mall of Split, dok će City Centar One raditi.

Radno vrijeme drogerije DM možete pogledati ovdje, a Muller poslovnice također možete pogledati na stranici.

