Kako je srpska pjevačica uspjela napuniti 5 Arena bez ijednog sr*nja, izbijenog zuba, makljaže...

I tako, dan po dan završila je Prijovićmanija u Zagrebu. Ma ne samo u Zagrebu, nego u cijeloj Hrvatskoj. Jer i ptičice na grani su čule da je 28-godišnjakinja rodom iz Sombora, a koja je cijelo djetinjstvo provela u Belom Manastiru - napunila Arenu Zagreb pet puta - prva u povijesti.

Ali što je to što je toliko oduševilo publiku? Gužve su se stvarale već od 19:30, koncert je bio najavljen za 20 sati, ali počeo je u 20:50. A onda je krenulo. Produkcijski na nivou na koje bi i mnoge, još veće zvijezde, mogle zavidjeti. Vizuali, općenito cijeli lightshow koji je nevjerojatan, plesači koji su upotpunili svaki nastup i bend od njih 24. Odmah je jasno zašto je bilo toliko dobro svaki dan!

Osim onih najvećih obožavatelja, ima i onih koji znaju tek pola pjesama, a neki nijednu. Ali upravo svi oni skidaju joj kapu i smatraju da je zaslužila napuniti pet Arena.

No, krenimo od početka. Rasprodala je prvi koncert, a onda drugi, treći i četvrti u manje od 24 sata. Za peti joj je trebalo malo duže. Djevojka koja od malena nije ovo mogla ni sanjati ostvarila je svoje snove. Ostvarila je ono što drugima očito baš jako smeta. A je l' im išta loše napravila? Nije. I tu treba podvući crtu, no mnogima je to teško.

Nema osobe u Hrvatskoj koja nije dala svoje mišljenje oko nje i njenih pet Arena. Od TikTok videa na kojima je građani komentiraju, pjevača svih žanrova, do političara, sportaša, ma apsolutno svih. Najčešći komentari bili su "ja nisam čuo/la za nju", "tko je ta uopće", "opet nam dolazi netko iz Srbije", "zar mi nemamo nekog 'svog' da napuni Arenu". Imamo, daleko od toga, mnogi su je punili, ali istina je da kod nas nitko ne bi napunio njih pet. I to je tako, bez premca.

Zašto je toliki problem da žena koja je odrasla u Hrvatskoj pjeva za više od 90 tisuća ljudi u Hrvatskoj? I ne, nisu to došli samo "Srbi koji slušaju tu glazbu" (jedan od komentara). Došli su i oni zaljubljeni cura i dečko, mama s kćeri koja je za nju čula baš na TikToku, pa onda puštala mami pjesme. Došlo je i ono društvo frendica koje ne vole tog nekog bivšeg i svaku pjesmu pjevale upravo za njega. Ali došli su i oni stariji. Pod "stariji" ne mislim na 35+, nego za duplo toliko - 70 i više godina. Da došli su i oni, Arena je bila krcata baš svima.

"Svaka čast, samo naprijed, nisi ti kriva, u nama je problem, nikada nismo znali cijeniti sami sebe", bio je jedan od komentara na društvenim mrežama prije par dana. Nerazumljivo. Zašto netko tko sluša stihove u kojima nema apsolutno ništa što ponižava drugi narod, neku drugu osobu - ne 'cijeni' samog sebe? Bolje je pitanje cijenimo li sami sebe kada pristajemo raditi na poslovima za koje znamo da bi trebali biti više plaćeni, ali se ne usudimo reći! Bolje je pitanje zašto se svake četiri godine žalimo na one koji su na vlasti, a onda kada dođe dan da možemo birati - ne biramo! To što je Prijovićka napunila pet Arena nikome neće naštetiti. Djevojka je ostvarila ono što bi svatko od nas htio. Da, masno je zaradila, i naravno tko to ne bi htio? Posebno u ovo vrijeme kada je apsolutno sve poskupjelo.

Uopće nema poante u onome kad netko kaže "nikad nisam čuo za nju, a napunila je 5 Arena?" I što sad, ima onih koji su čuli, a to se i pokazalo. Prva je koja je pjevala pet večeri u Areni za 90 tisuća ljudi.

Kako je i sama rekla na kraju svog jučerašnjeg koncerta: "za ovih pet dana nije se desio nijedan incident, širili smo ljubav". I to je istina, ali i dalje je to nekima nemoguće shvatiti. I da, nesnosne su bile gužve prije i poslije koncerta, ali znate što? Nije došlo do nikakvih sr*nja u prometu. Nismo gledali one tučnjave koje su se znale dogoditi nakon nekih koncerata u Areni. Nije bilo incidenata ni usred samog nastupa.

Više od 450 ljudi (koliko ih je zaslužno za Prijovićkine koncerte) potrudilo se da 1. do 6. prosinca mnogima ostanu u najljepšem sjećanju. I zasigurno jesu. Toliku količinu emocija, bez pretjerivanja, dugo nisam vidio nigdje, a posebno ne na nekom koncertu.

Da, teško je to prihvatiti mnogima. Zato je onima koji je "ne mogu smisliti" jučerašnji Sveti Nikola osim slatkiša u čizmicu donio i još jedan poklon - trenutno (bitno je naglasiti) posljednji koncert Aleksandre Prijović na Laništu. Zašto trenutno? Zato što je Aleksandra baš jučer nekoliko puta pitala publiku žele li šesti koncert. Pogađate koji je bio odgovor!

I da, to je ono što bi možda trebala prihvatiti i cijela hrvatska javnost. Aleksandra Prijović ima ogromnu podršku i publiku kod nas. Glazba je univerzalan jezik pa bila ona na hrvatskom, srpskom ili kineskom jeziku. Kao što je i sama rekla, u ovih pet večeri "širila se ljubav."

*Komentar je izraz osobnog stava autora teksta i ne predstavalja službeno stajalište medijske kuće RTL-a.

